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यूपी में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 12 लोग डूबे; 5 की मौत

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बदायूं के कछला और अटैना में सोमवार को दो अलग-अलग हादसों में गंगा स्नान के दौरान 12 लोग डूब गए। इनमें से पांच लोगों की मौत हो गई। गंगा दशहरा के मौके पर स्नान के दौरान ये हादसे हुए।

यूपी में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 12 लोग डूबे; 5 की मौत

UP News : उत्तर प्रदेश के बदायूं में जयेष्ठ दशहरा पर अलग-अलग गंगा घाटों पर पुण्य स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। स्नान करते समय 12 श्रद्धालु गहरे पानी में डूब गए, जिनमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद शव बरामद किए गए, जबकि एक बच्ची अब भी लापता है। छह श्रद्धालुओं को सकुशल बचा लिया गया। अलग-अलग घाटों पर हुए हादसों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

कछला गंगा घाट पर पहली घटना मुख्य स्नान घाट से करीब एक किलोमीटर दूर हुई। हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव कानू निवासी ओमवीर अपने रिश्तेदार नेत्रपाल निवासी गांव पिछौता के साथ गंगा स्नान करने आए थे। स्नान के दौरान ओमवीर का 16 वर्षीय बेटा निलेश और नेत्रपाल की 17 वर्षीय बेटी शिखा गहरे पानी में चले गए। उन्हें बचाने के प्रयास में ओमवीर, उनका बड़ा बेटा सर्वेश और रिश्तेदार श्यामवीर की पत्नी वर्षा भी डूबने लगे।

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मौके पर मौजूद गोताखोरों ने ओमवीर, सर्वेश और वर्षा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि निलेश और शिखा पानी में लापता हो गए। काफी देर चले रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस ने निलेश का शव बरामद कर लिया, लेकिन देर शाम तक शिखा का कोई सुराग नहीं लग सका। इसके अलावा हाथरस जिले के मुढ़सान निवासी 20 वर्षीय रोहित पुत्र ननकेश और बदायूं के सिरसा दबरई गांव निवासी राजकुमार पुत्र भगवान दास की भी स्नान के दौरान गंगा में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव बरामद कर लिए, हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

वहीं एटा जिले के जलेसर निवासी करन पुत्र रामप्रकाश, फिरोजाबाद निवासी अभिषेक पुत्र राजू, राजकुमार पुत्र प्रेमशंकर, हाथरस के मुढ़सान निवासी ऋतिक पुत्र भगवान सिंह और कासगंज के नगरिया निवासी बंटू पुत्र कुंवरपाल को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी घटना उसहैत थाना क्षेत्र के अटैना घाट पर हुई, जहां मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर निवासी 19 वर्षीय पिंटू पुत्र संतराम गंगा स्नान के दौरान डूब गए।

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फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के गांव नुनैरा निवासी 18 वर्षीय अनुपम पुत्र धर्मवीर भी अपनी मामा के साथ स्नान करते समय गहरे पानी में समा गए। पुलिस ने दोनों युवकों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। एक ही दिन में पांच श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे। हादसे के बाद डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कछला गंगा घाट पहुंचकर रेस्क्यू अभियान और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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