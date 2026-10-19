चाइनीज मंझे से आए दिन घायल हो रहे लोग; हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने चाइनीज मंझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस को पटकार लगाई हैष साथ ही प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अब भी आये दिन चाइनीज मंझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मंझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के हलफनामे में भले ही कार्रवाई दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में अब भी आये दिन अखबारों में चाइनीज मंझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने डॉक्टर कमल कुमार जायसवाल की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बताया कि चाइनीज मंझे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बताए जा रहे पुलिस के प्रयास जरूरी कोशिशों से काफी कम हैं, क्योंकि अब भी समय-समय पर अखबार में खबरें छपती हैं कि चाइनीज मंझे के इस्तेमाल से आम जन घायल हो रहे हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि रकारी वकील ने यह बताने के लिए समय मांगा कि इस संबंध में किए गए प्रयास क्या हैं और क्या पुलिस विभाग में इस खतरे से निपटने के लिए कोई एसओपी है, ताकि यह एक बार की कार्रवाई न होकर लगातार चलने वाली कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) नहीं है तो सरकार एक एसओपी तैयार करे ताकि इस खतरे से लगातार निपटा जा सके और अगली तारीख पर उसे कोर्ट के सामने पेश करें।
चाइनीज मंझा से साड़ी कारोबारी का गला कटा
इसी महीने वाराणसी में चाइनीज मंझे से एक शख्स की मौत हो गई थी। दरअसल, कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर 11 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे दर्शन-पूजन के बाद बाइक से घर लौट रहे साड़ी कारोबारी 55 वर्षीय सुनील कुमार गुजराती का गला चाइनीज मंझे से कट गया। कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
चौखंभा (चौक) के मूल निवासी कारोबारी ने अकथा (सारनाथ) के अनमोल नगर में भी बगीचा और मकान खरीदा था। इधर बीच वह अनमोल नगर में रहते थे। चौखंभा में ही सुनील की साड़ी की दुकान है। वह रविवार को चौखंभा के गोपाल मंदिर से दर्शन पूजन करके अनमोल नगर स्थित घर के लिए लौट रहे थे। कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर चाइनीज मंझा गले में फंस गया। धारदार मंझे से गला गहराई तक कट गया। किसी तरह मंझा छुड़ाते हुए वह बाइक से आगे निकले। करीब 100 मीटर तक आगे निकले होंगे, अधिक खून बहने से अचेत होकर गिर पड़े। राहगीरों ने जैतपुरा पुलिस को सूचना देते हुए तत्काल उनको लेकर कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल लेकर रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते-पहुंचते रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें