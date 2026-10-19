चाइनीज मंझे से आए दिन घायल हो रहे लोग; हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने चाइनीज मंझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस को पटकार लगाई हैष साथ ही प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अब भी आये दिन चाइनीज मंझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मंझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के हलफनामे में भले ही कार्रवाई दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में अब भी आये दिन अखबारों में चाइनीज मंझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने डॉक्टर कमल कुमार जायसवाल की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बताया कि चाइनीज मंझे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बताए जा रहे पुलिस के प्रयास जरूरी कोशिशों से काफी कम हैं, क्योंकि अब भी समय-समय पर अखबार में खबरें छपती हैं कि चाइनीज मंझे के इस्तेमाल से आम जन घायल हो रहे हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि रकारी वकील ने यह बताने के लिए समय मांगा कि इस संबंध में किए गए प्रयास क्या हैं और क्या पुलिस विभाग में इस खतरे से निपटने के लिए कोई एसओपी है, ताकि यह एक बार की कार्रवाई न होकर लगातार चलने वाली कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) नहीं है तो सरकार एक एसओपी तैयार करे ताकि इस खतरे से लगातार निपटा जा सके और अगली तारीख पर उसे कोर्ट के सामने पेश करें।

चाइनीज मंझा से साड़ी कारोबारी का गला कटा इसी महीने वाराणसी में चाइनीज मंझे से एक शख्स की मौत हो गई थी। दरअसल, कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर 11 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे दर्शन-पूजन के बाद बाइक से घर लौट रहे साड़ी कारोबारी 55 वर्षीय सुनील कुमार गुजराती का गला चाइनीज मंझे से कट गया। कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।