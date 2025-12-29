Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPeon clearing electricity smart meter qc using ID of assistant engineer in Gorakhpur
साहेब बन गया है चपरासी, असिस्टेंट इंजीनियर की ID से पास कर रहा बिजली के मीटर

साहेब बन गया है चपरासी, असिस्टेंट इंजीनियर की ID से पास कर रहा बिजली के मीटर

संक्षेप:

गोरखपुर में बिजली विभाग के सहायक अभियंता की आईडी का इस्तेमाल करके एक चपरासी ही स्मार्ट मीटर पास कर रहा है। ऐसा मामला पकड़ाने पर पहले भी तीन सीनियर इंजीनियर सस्पेंड हुए थे, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से ये खेल जारी है।

Dec 29, 2025 01:41 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, गोरखपुर
बिजली निगम में उलटी गंगा बह रही है। इसकी तस्दीक करते मामले तो कई हैं, लेकिन एकदम ताजा माजरा बिजली परीक्षण खंड प्रथम का है। यहां एक चपरासी साहब बनकर अधिकारियों के काम निपटा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एई- मीटर की आईडी का प्रयोग करते हुए बाकायदा कम्प्यूटर सिस्टम पर परीक्षण खंड के पेंडिंग क्यूसी 3 के मामलों को स्वीकृत करते पाया गया। पुराने मामलों को देखते हुए यह चर्चा आम है कि अधिकारियों ने अपनी सुविधा के लिए उसे इस 'पदवी' से नवाज रखा है। पहले हो चुकी कार्रवाइयां भी उनके लिए सबक नहीं बन पाई हैं। वरिष्ठ अधिकारी 'जानकारी नहीं है' कहकर फुर्सत पा ले रहे हैं।

क्या है क्यूसी 3 का अप्रूवल- बिजली निगम उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इसकी जिम्मेदारी निगम ने कार्यदायी संस्था जीनस पॉवर को दे रखी है। संस्था जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ पुराने मीटर की सीलिंग रिपोर्ट परीक्षण खंड में जमा करती है। सीलिंग रिपोर्ट में नो डिस्प्ले या रीडिंग में गड़बड़ी की आशंका होती है तो अभियंता सीलिंग स्लिप को रिजेक्ट कर देते हैं और संस्था से पुराने मीटर की मांग करते हैं। उसके बाद परीक्षण खंड के अभियंता पुराने मीटर की जांच कर उसमें मौजूद डाटा निकालकर क्यूसी 3 रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद उपभोक्ताओं की बिलिंग शुरू होती है।

कर्मचारियों को पता था अफसरों का पासवर्ड

बिजली निगम में साहब का काम चपरासी के करने का मामला भले नया हो, लेकिन ऐसे कारनामे पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में अधिशासी अभियंताओं की आईडी से मीटरों को जांचमुक्त करने का मामला सामने आया था। इसमें निगम के तीनों परीक्षण खंड के अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया था। दावा किया गया कि उनकी आईडी हैक हो गई थी, लेकिन जांच में अधिकारियों की बात टिकी नहीं। इस आधार पर भी कि अगर आईडी हैक हुई थी तो उस पर कार्रवाई, जांच आदि क्यों नहीं हुई। इससे इतर चर्चा यह थी कि परीक्षण खंड के कर्मचारियों को अधिशासी अभियंताओं के आईडी-पासवर्ड की जानकारी थी, जिसे उन्होंने ही दिया था।

ग्रामीण प्रथम के अधीक्षण अभियंता केके राठौर ने इस बारे में बात करने पर कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर विभाग हित में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
