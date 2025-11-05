Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPension stopped by falsely declaring a living person dead; Yogi minister Asim Arun took action on complaint
जिंदा को मरा दिखा कर रोकी गई पेंशन, शिकायत पर ऐक्शन में आए योगी के मंत्री, दिलाई राहत

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में जिंदा को मरा बताकर रोक गई पेंशन की शिकायत पर योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ऐक्शन में आ गए। राज्यमंत्री असीम अरुण के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से पेंशन पुनः चालू किया गया।

Wed, 5 Nov 2025 02:49 PM
वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और हित में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक संवेदनशील पहल की गई है। लखनऊ जनपद में मोहनलालगंज में तहसील दिवस पर एक शिकायत आई थी जिसमें एक शख्स ने कहा कि जिंदा को मरा बताकर लाभार्थी की पेंशन रोकी गई। शिकायत के बाद रोकी गई वृद्धावस्था पेंशन को लेकर योगी सरकार में समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण एक्शन में आए। मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से वृद्धावस्था पेंशन पुनः चालू की गई।

तहसील दिवस में उठा मुद्दा, तुरंत हुई कार्रवाई

राजधानी लखनऊ के निगोहां में रहने वाले राम स्वरुप शिकायती पत्र लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। बताया 19 मार्च 2024 को पेंशन बंद कर दी गई। जनसेवा में जानकारी की तो पता चला उन्हें मृत दिखाकर पेंश बंद कर दी गई है। तब से कई बार पेंशन शुरु करने की गुहार लगा चूकें है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मामला संज्ञान में आने पर राज्यमंत्री श्री असीम अरुण ने तत्काल सत्यापन के निर्देश दिए। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद लाभार्थी को जीवित पाया गया, जिसके आधार पर उनकी वृद्धावस्था पेंशन पुनः स्वीकृत की गई।

डीएसडब्ल्यूओ ने घर जाकर सौंपा स्वीकृति पत्र

राज्यमंत्री असीम अरुण के निर्देश के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ अंजनी कुमार ने देर रात लाभार्थी के घर पहुंचकर स्वयं वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्र सौंपा।

'त्वरित जांच और कार्रवाई हमारी प्राथमिकता'

राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। किसी भी पात्र वृद्ध की पेंशन रोकी नहीं जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है।

तहसील दिवस पर निस्तारित किए गए थे मामले

सदर तहसील में जिलाधिकारी विशाख जी ने समाधान दिवस की अध्यक्षता की थी। यहां कुल 61 प्रकरण में से 06 का निस्तारण मौके पर किया गया था। मलिहाबाद में 117 में से 12, बीकेटी में 124 में से 34, मोहनलालगंज में 164 में से 28, सरोजनीनगर में 111 में से 11 प्रकरण का निस्तारण मौके पर किया गया था। शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गए थे।

