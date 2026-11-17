समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों काे लेकर मंगलवार को तीखी चेतावनी दी। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ‘फार्म-6’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों और भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भिजवाने की भी बात लिखी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ‘फार्म-6’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों और भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। उन्होंने लिखा कि भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। सपा प्रमुख ने चेतावनी देते हुए लिखा कि हम एक-एक वोट का हिसाब भी मांगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के खिलाफ़ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन और फ़ंड भी रुकवाएंगे और सज़ा भी दिलवाएंगे।

मंगलवार को एक्स पर पोस्ट में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा- ‘भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष ख़ुफ़िया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के ज़रिए नक़ली वोट जोड़ने की जो साज़िश कर रहे हैं, उस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नज़र रहेगी।’

बेईमान अधिकारियों की नौकरी जाएगी, पेंशन और फंड भी रुकवाएंगे अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि- ‘ हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे। हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन व फ़ंड भी रुकवाएँगे और सज़ा भी दिलवाएंगे।’

भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुध्द मुक़दमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी। जब मुक़दमा चलेगा और सज़ा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा।