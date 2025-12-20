Hindustan Hindi News
इस जिले की एक लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में भेजे गए तीन-तीन हजार रुपये, जानें वजह

लखीमपुर खीरी में एक लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में तीन-तीन हजार रुपये भेजे गए हैं। खाते में रुपये आने की खबर सुनकर महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाओं इन रुपयों के लिए तीन महीने से इंतजार कर रही थीं।

Dec 20, 2025 05:59 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर खीरी में एक लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में तीन-तीन हजार रुपये भेजे गए हैं। खाते में रुपये आने की खबर सुनकर महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाओं इन रुपयों के लिए तीन महीने से इंतजार कर रही थीं। दरअसल निराश्रित (विधवा) महिलाओं को तीन महीने से पेंशन नहीं मिली थी। हर महीने उनके खाते में एक-एक रुपये की पेंशन दी जाती है, लेकिन पिछले तीन महीने से पेंशन नहीं आ रही थी। अब तीन महीने की एक साथ तीन-तीन हजार रुपये पेंशन खाते में भेजी गई है। पेंशन की यह किस्त इस वित्तीय वर्ष की तीसरी किस्त है। चौथी किस्त अब मार्च महीने में खातों में भेजी जाएगी। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन की तीसरी किस्त अब तक नहीं मिली है।

प्रोबेशन विभाग से निराश्रित (विधवा) महिलाओं को एक हजार रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाती है। पेंशन की धनराशि चार बार में तीन-तीन हजार रुपए की किस्त में दिए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में तीसरी तिमाही की किस्त जिले की एक लाख 645 महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। पेंशन की यह धनराशि महिलाओं के खातों में भेज दी गई है। बताया जाता है कि चौथी किस्त मार्च में खातों में भेजी जाएगी। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांगों को अब तक पेंशन की तीसरी किस्त नहीं मिली है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पेंशन की धनराशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। पेंशन के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं इसके बाद जांच के बाद के बाद पेंशन स्वीकृत होती है।

