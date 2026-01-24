कान्हा उपवन में ताक-झांक के रास्ते बंद, चहारदीवारी पर 15 फीट तक लगाया गया टीन शेड; क्या है वजह?

संक्षेप: पशुपालन और नगर निगम की ओर से नियुक्त चिकित्सक हो या पशु कल्याण अधिकारी कोई भी मोबाइल के साथ कान्हा उपवन में प्रवेश नहीं कर सकता। गेट पर ही मोबाइल जमा करना पड़ रहा है। जलभराव से निपटने के लिए नालियों और सेम्पवेल का निर्माण किया गया है। कान्हा उपवन में 1067 निराश्रित गोवंश आश्रय लिए हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कान्हा उपवन में निराश्रित गोवंश के साथ कथित क्रूरता का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने वहां ताक-झांक के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। निगरानी कड़ी करने के साथ पांच फीट ऊंची चाहरदीवारी पर टीन शेड लगा कर 12 से 15 फीट ऊंचा कर दिया है। बिना अनुमति अब कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही नए लगे चार सीसी कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से यहां की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

कान्हा उपवन परिसर के पीछे की ओर भी गार्ड रूम निर्माणाधीन हैं, वहां गार्ड की तैनाती की गई है। प्रवेश द्वार की ओर चौकीदार के कक्ष को दफ्तर में तब्दील किया जा रहा है। गोशाला में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित करने के साथ मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

पशुपालन और नगर निगम की ओर से नियुक्त चिकित्सक हो या पशु कल्याण अधिकारी कोई भी मोबाइल के साथ कान्हा उपवन में प्रवेश नहीं कर सकता। गेट पर ही मोबाइल जमा करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों और सेम्पवेल का निर्माण किया गया है। बता दें, 560 की क्षमता वाले कान्हा उपवन में 1067 निराश्रित गोवंश आश्रय लिए हुए हैं।

टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण की मांग कान्हा उपवन गोशाला का संचालन कर रही फर्म के 35 से ज्यादा महिला-पुरुष कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन यूरिनल और टॉयलेट के लिए कर्मचारियों को कन्हा उपवन के बाहर जाना पड़ता है। कर्मचारियों ने यूरिनल और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण की मांग की है।

पिछले दिनों महापौर और नगर आयुक्त ने किया था निरीक्षण पिछले दिनों महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कान्हा उपवन का निरीक्षण किया था। महापौर ने कहा कि कान्हा उपवन के संचालन में किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान गोशाला में चारा भंडारण, पेयजल और पशुओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पशु चिकित्सक डॉ. संदीप को पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया। महापौर को अधिकारियों ने बताया कि गोशाला में 1067 निराश्रित गोवंश हैं।

कान्हा उपवन के संचालक समेत 4 को जेल महेवा स्थित कान्हा उपवन में निराश्रित गोवंश के साथ कथित क्रूरता के मामले में पिछले दिनों पुलिस-प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी। इस प्रकरण में कान्हा उपवन का संचालन करने वाली फर्म आईडीएस इंटरप्राइजेज के संचालक आरके नायक और फर्म के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई के तहत तीन कर्मचारियों को 15 जनवरी को ही जिला कारागार भेजा गया, जबकि फर्म के संचालक राजकुमार नायक को 16 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

पुलिस ने यह कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों की तहरीर पर की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संचालक के अलावा सुरक्षा गार्ड महेंद्र कुमार पासवान व सोनू साहनी और सुपरवाइजर राजाराम यादव शामिल है। जांच में पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार और लापरवाही के साक्ष्य मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस मामले में आरके नायक के पुत्र पंकज ने ‘हिन्दुस्तान’ ने बताया कि मंगलवार की शाम ही पापा को पुलिस ले गई थी। आज उन्हें बिछिया जेल भेज दिया गया है। एफआईआर की कॉपी अभी नहीं मिली है।