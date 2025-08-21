गिलास में पेशाब करके बर्तनों पर छिड़का, दस साल पुरानी नौकरानी की घिनौनी करतूत सीसीटीवी में कैद

यूपी में गाजियाबाद के बाद अब बिजनौर में नौकरानी का पेशाब कांड कैमरे में कैद हुआ है। दस साल से एक व्यापारी के यहां काम करने वाली नौकरानी गिलास में पेशाब करने के बाद धुले हुए बर्तनों पर छिड़कती दिख रही है। पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी में एक बार फिर एक नौकरानी की घिनौनी करतूत सामने आई है। बिजनौर के नगीना में एक व्यापारी के घर में दस साल से काम करने वाली नौकरानी ने धुले हुए बर्तनों पर पेशाब छिड़का। नौकरानी की शर्मनाक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने जब फुटेज देखी तो हैरान रह गए। परिवार ने नौकरानी को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने नौकरानी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की है। परिवार ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला है, जो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले यूपी के ही गाजियाबाद में इसी तरह की घटना हुई थी।

थाना नगीना के व्यापारी परिवार के घर पर करीब 10 साल से सुमित्रा (52) घरेलू कार्य कर रही थी। परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों से नौकरानी के व्यवहार में बदलाव आ गया था। संदेह होने पर उन्होंने रसोई में चुपचाप तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। बुधवार दोपहर जब महिला रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसने एक गिलास में पेशाब कर धुले हुए बर्तनों पर छिड़क दिया। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों ने बाद में फुटेज देखा तो दंग रह गए।

शाम को जब नौकरानी काम पर आई तो परिजनों ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस का कहना है कि महिला ने गलती मानने के अलावा कोई वजह नहीं बताई। इस संबंध में नगीना थानाध्यक्ष संजय तोमर ने बताया कि परिवारवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। इस कारण महिला का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया है।