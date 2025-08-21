Peed in a glass and sprinkled it on utensils, disgusting act of ten year old maid captured in CCTV गिलास में पेशाब करके बर्तनों पर छिड़का, दस साल पुरानी नौकरानी की घिनौनी करतूत सीसीटीवी में कैद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गिलास में पेशाब करके बर्तनों पर छिड़का, दस साल पुरानी नौकरानी की घिनौनी करतूत सीसीटीवी में कैद

यूपी में गाजियाबाद के बाद अब बिजनौर में नौकरानी का पेशाब कांड कैमरे में कैद हुआ है। दस साल से एक व्यापारी के यहां काम करने वाली नौकरानी गिलास में पेशाब करने के बाद धुले हुए बर्तनों पर छिड़कती दिख रही है। पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है।

Yogesh Yadav बिजनौर, संवाददाता।Thu, 21 Aug 2025 10:02 PM
यूपी में एक बार फिर एक नौकरानी की घिनौनी करतूत सामने आई है। बिजनौर के नगीना में एक व्यापारी के घर में दस साल से काम करने वाली नौकरानी ने धुले हुए बर्तनों पर पेशाब छिड़का। नौकरानी की शर्मनाक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने जब फुटेज देखी तो हैरान रह गए। परिवार ने नौकरानी को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने नौकरानी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की है। परिवार ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला है, जो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले यूपी के ही गाजियाबाद में इसी तरह की घटना हुई थी।

थाना नगीना के व्यापारी परिवार के घर पर करीब 10 साल से सुमित्रा (52) घरेलू कार्य कर रही थी। परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों से नौकरानी के व्यवहार में बदलाव आ गया था। संदेह होने पर उन्होंने रसोई में चुपचाप तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। बुधवार दोपहर जब महिला रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसने एक गिलास में पेशाब कर धुले हुए बर्तनों पर छिड़क दिया। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों ने बाद में फुटेज देखा तो दंग रह गए।

ये भी पढ़ें:VIDEO: पहले बाल नोचा, फिर मारे थप्पड़, थाने के अंदर लेडी दारोगा पर टूटी युवती

शाम को जब नौकरानी काम पर आई तो परिजनों ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस का कहना है कि महिला ने गलती मानने के अलावा कोई वजह नहीं बताई। इस संबंध में नगीना थानाध्यक्ष संजय तोमर ने बताया कि परिवारवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। इस कारण महिला का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया है।

इससे पहले यूपी के ही गाजियाबाद में एक नौकरानी बिजनेसमैन के किचन में टॉयलेट करते हुए पकड़ी गई। वह बर्तनों में टॉयलेट करती थी। आरोप है कि इसके बाद खाना बनाने में इसी यूरिन का इस्तेमाल करती थी। बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार रहने लगा। शक हुआ तो बिजनेसमैन की पत्नी ने चुपचाप मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन में रख दिया। इससे उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई थी। बाद में नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह ऐसा क्यों करती थी।

