मूंगफली बेचने वाला बना ‘सिगरेट बाबा’, धुएं के कश से लोगों की ठीक कर रहा बीमारी

संक्षेप: बागपत में बिना डॉक्टर और बिना दवा सिगरेट के धुएं से इलाज का दावा करने वाला एक व्यक्ति लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मूंगफली बेचने से पहचान बनाने वाला यह शख्स अब सिगरेट बाबा के नाम से दरबार लगाकर इलाज कर रहा है।

यूपी के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दोघट थाना क्षेत्र में इन दिनों एक अनोखा दरबार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना गया है। यहां बिना डॉक्टर है और बिना दवाई, सिगरेट के धुएं से इलाज का दावा किया जा रहा है। कुछ लोग इसे आस्था और चमत्कार बता रहे हैं, तो कई इसे खुला अंधविश्वास और अवैध वसूली का खेल मान रहे हैं।

बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले तक बाबा बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर सड़क किनारे मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करता था। अचानक उसकी पहचान बदल गई। मूंगफली बेचने वाला बाबा अब सिगरेट के धुएं से सिरदर्द, बुखार, बदन दर्द, रोजगार संकट, पारिवारिक कलह और यहां तक कि भूतप्रेत तक ठीक करने का दावा कर रहा है। उसके दरबार में दिल्ली, हरियाणा और बागपत समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाबा की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

दरबार में दर्शन से पहले पर्चा कटता है, सामान्य पर्चा 100 और इमरजेंसी पर्चा 300 रुपये तक का है। नंबर आने पर श्रद्धालु को बाबा के सामने बैठाया जाता है, करीब 30 से 40 सेकंड तक भजन बजता है और बाबा गर्दन घुमाते हुए माहौल को रहस्यमय बनाते हुए लोगों की समस्या सुनता है और फिर सिगरेट का कश लेकर सीधे धुआं छोड़ देता है। धुआं मरीज को लगते ही संकट खत्म होने का दावा किया जाता है।