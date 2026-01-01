Hindustan Hindi News
Peanut seller turns Cigarette Baba cures people ailments with a puff of smoke
मूंगफली बेचने वाला बना ‘सिगरेट बाबा’, धुएं के कश से लोगों की ठीक कर रहा बीमारी

मूंगफली बेचने वाला बना 'सिगरेट बाबा', धुएं के कश से लोगों की ठीक कर रहा बीमारी

संक्षेप:

बागपत में बिना डॉक्टर और बिना दवा सिगरेट के धुएं से इलाज का दावा करने वाला एक व्यक्ति लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मूंगफली बेचने से पहचान बनाने वाला यह शख्स अब सिगरेट बाबा के नाम से दरबार लगाकर इलाज कर रहा है।

Jan 01, 2026 12:59 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बागपत
यूपी के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दोघट थाना क्षेत्र में इन दिनों एक अनोखा दरबार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना गया है। यहां बिना डॉक्टर है और बिना दवाई, सिगरेट के धुएं से इलाज का दावा किया जा रहा है। कुछ लोग इसे आस्था और चमत्कार बता रहे हैं, तो कई इसे खुला अंधविश्वास और अवैध वसूली का खेल मान रहे हैं।

बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले तक बाबा बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर सड़क किनारे मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करता था। अचानक उसकी पहचान बदल गई। मूंगफली बेचने वाला बाबा अब सिगरेट के धुएं से सिरदर्द, बुखार, बदन दर्द, रोजगार संकट, पारिवारिक कलह और यहां तक कि भूतप्रेत तक ठीक करने का दावा कर रहा है। उसके दरबार में दिल्ली, हरियाणा और बागपत समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाबा की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

दरबार में दर्शन से पहले पर्चा कटता है, सामान्य पर्चा 100 और इमरजेंसी पर्चा 300 रुपये तक का है। नंबर आने पर श्रद्धालु को बाबा के सामने बैठाया जाता है, करीब 30 से 40 सेकंड तक भजन बजता है और बाबा गर्दन घुमाते हुए माहौल को रहस्यमय बनाते हुए लोगों की समस्या सुनता है और फिर सिगरेट का कश लेकर सीधे धुआं छोड़ देता है। धुआं मरीज को लगते ही संकट खत्म होने का दावा किया जाता है।

बाबा के यहां प्रसाद के रूप में सिगरेट और बतासे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन श्रद्धालु इन्हें बाहर से नहीं ला सकते। प्रसाद बाबा की अपनी दुकान से ही खरीदना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि इलाज के नाम पर रोजाना अच्छी-खासी रकम वसूली जा रही है। दरबार में वीडियोग्राफी पर रोक है। सीओ विजय कुमार का कहना है कि अभी इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। यदि शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
