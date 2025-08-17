peacocks came running on cm yogi adityanath call and then these pictures of gorakhnath temple are going viral सीएम योगी के बुलाने पर दौड़े चले आए मोर और फिर..., वायरल हो रहीं गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सीएम योगी के बुलाने पर दौड़े चले आए मोर और फिर..., वायरल हो रहीं गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें

मोर, ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे सीएम योगी के इशारे समझते हों। सोशल मीडिया में इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम बैठे दिख रहे हैं। उनके हाथ में केला है। वीडियो में दिख रहा है कि सामने से मोर आता है और बड़े आराम से सीएम योगी के हाथों में रखा केला खाने लगता है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:09 PM
CM Yogi in Gorakhpur: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला। सीएम योगी यूं तो पशु-पक्षियों से अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वह जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो हर सुबह गोशाला में कुछ वक्त जरूर बिताते हैं। मंदिर परिसर में तमाम पशु-पक्षी सीएम और उनकी आवाज को पहचानते हैं। सीएम की एक आवाज पर वे दौड़े चले आते हैं फिर सीएम भी उनसे कुछ इस तरह बात करते हैं कि सुनने-देखने वालों को लग जाता है कि दोनों एक-दूसरे की सारी बातें समझ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब सीएम योगी की पुकार सुन कुछ मोर उनके पास दौड़े चले आए। सीएम ने इन मोरों को दुलारा और उन्हें फल भी खिलाया।अब इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है।

सीएम योगी कुछ देर तक जमीन पर बैठकर मोरों के साथ संवाद करते नजर आए। यह संवाद जुबां से ही नहीं आंखों से भी किया जा रहा था। मोर, कुछ इस तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे सीएम के इशारे समझते हों। सोशल मीडिया में इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम योगी बैठे दिख रहे हैं। उनके हाथ में केला है। वीडियो में दिख रहा है कि सामने से मोर आता है और बड़े आराम से सीएम योगी के हाथों में रखा केला खाने लगता है। यह दृश्य लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन

रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। शनिवार की रात गोरखनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर आयोजित समारोह में वह शामिल हुए। रविवार की सुबह वह मंदिर परिसर में भ्रमण को निकले तो गोशाला के पास टहल रहे मोर उन्हें देखकर और उनकी आवाज सुनकर उनके पास आ गए। सीएम योगी वहीं बैठ गए और मोरों को केला खिलाया।

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद सीएम गोशाला पहुंचे। वहां सीएम योगी को देखते ही गोशाला की गाएं और बछड़े उनके पास आ गए। सीएम योगी ने गायों और बछड़ों को गुड़ और चना खिलाया।

