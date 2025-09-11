Peace throughout the day on Nepal border but evening prisoners rioted and set fire नेपाल सीमा पर दिन भर शांति, शाम को कैदियों का उत्पात, आग लगाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नेपाल सीमा पर दिन भर शांति, शाम को कैदियों का उत्पात, आग लगाई

Pawan Kumar Sharma बहराइच, नेपालThu, 11 Sep 2025 07:02 PM
नेपाल सीमा पर दिन भर शांति, शाम को कैदियों का उत्पात, आग लगाई

नेपाल में उपद्रव के बाद गुरुवार को दिन भर पड़ोसी जिलों में शांति बनी रही लेकिन शाम चार बजे कैदियों ने बांके जेल में उपद्रव कर दिया। जेल के अंदर आग लगा दी। नेपाली सेना, आर्म्ड फोर्स और कैदियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इसमें कुछ कैदियों के घायल होने की खबर है। उन्हें जेल से बाहर एम्बुलेंस से किसी अस्पताल ले जाते देखा गया है। उसे नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल भेजा गया है। जेल को भारी संख्या में नेपाली सेना ने चारों ओर से घेर लिया है।

नेपाल में बॉर्डर पर एपीएफ व भारतीय क्षेत्र में एसएसबी सहित पीएसी जवान तैनात हैं। ये जवान बेहद सक्रियता से छानबीन कर रही हैं। उधर, भारत से जुड़े नेपाली जिलों में दिन भर शांति बनी रही। नेपाली शहर नेपालगंज में कर्फ्यू समाप्त हुआ, वैसे ही धीरे-धीरे लोगों की गतिविधियां बढ़ीं। लेकिन भय मिश्रित सन्नाटा अभी भी पड़ोसी जिलों की सड़कों पर पसरा है। सुबह लोगों को दूध समेत अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरों से निकलना पड़ा। नेपाली शहर नेपालगंज मे छिटपुट दुकानें खुली हैं। लेकिन ग्राहक नहीं हैं। भारतीय क्षेत्र से उन नेपाली कामगारों को रुपईडीहा की एसएसबी व नेपाल की एपीएफ आईडी देखकर नेपाल प्रवेश की अनुमति दे रही है।

ये भी पढ़ें:नेपाल की जेल तोड़कर भागे चार भारतीय कैदी, सोनौली बॉर्डर पर SSB ने दबोचा

नेपाल की जेल से हुए फरार चार कैदी बार्डर पर दबोचे

हिंसा से जूझ रहे नेपाल में बुधवार रात नेपालगंज जिला कारागार से फरार हुए चार खूंखार कैदियों को सरहद पर गश्त कर रही टीम ने धर दबोचा। इन चारों से गहन पूछताछ के बाद नेपाली पुलिस से सम्पर्क साधा गया। नेपाली पुलिस व आर्मी की संयुक्त टीम को रात ही में चारों पकड़े गए कैदियों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद से सशस्त्र सीमा बल के अफसरों ने सरहद पर गश्त कर रही एसएसबी की चौकसी की लगातार टोह ली। रुपईडीहा थाने के कस्बे के भारत नेपाल सरहद की 101 किमी लंबी सरहद पर सशस्त्र सीमा बल की लगातार गश्त चल रही है।

सीमावर्ती रुपईडीहा बाजार में पसरा सन्नाटा

भारत-नेपाल के बीच आवागमन बंद है। परंतु जो नेपाली ग्राहक नेपाली क्षेत्रों से सामान खरीदने रुपईडीहा सहित भारतीय क्षेत्रों में आते थे उन्हें रोक दिया गया है। नेपाली दो पहिया व चार पहिया वाहनों को एसएसबी ने भारत प्रवेश बंद कर दिया है। रुपईडीहा बाजार में सन्नाटा नहीं टूट रहा। आधे शटर गिरे हुए रहे। आधे खुले रहे। कारोबारियों का कहना है कि कारोबार पर कर्फ्यू का असर है। इस बीच नेपालगंज बाजार भी बंद चल रहा है। दिन में कर्फ्यू में ढील के बावजूद नेपाली घरों से नहीं निकले। उधर, मध्य प्रदेश, बिहार से आए कारोबारियों के ट्रक वापस हो गए।

मरीजों के लिए पसीजा भारत का दिल, बॉर्डर से पांच एम्बुलेंस छोड़ी

नेपाल में उप्रदव के बाद लगे रात में कर्फ्यू के बीच गम्भीर मरीजों की हालत बिगड़ गई। भारत से जुड़े नेपाली जिलों के मरीजों के लिए भारत की सीमा पर लगे अधिकारियों का दिल पसीज गया। तड़के पांच बजे से सुबह सात बजे तक पांच एम्बुलेंस को बार्डर के इस ओर आने की इजाजत दी गई। मरीजों को मामूली पूछताछ के बाद भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी गई। गुरुवार की सुबह से नेपालगंज से लखनऊ के लिए छह से अधिक एम्बुलेंस एसएसबी ने मानवता के आधार पर छोड़ दी गईं।

ये भी पढ़ें:नेपाल में तनाव के बीच हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस, सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी

भारत-नेपाल सीमा पर बरती जा रही कड़ी चौकसी

पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े कपिलवस्तु सहित कई अन्य इलाकों से कफ्र्यू भी हटा लिया गया है। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। व्यापारिक दृष्टि से अभी भी हालात काफी गंभीर हैं। दोनों देशों के बीच आयात, निर्यात पूरी तरह से बंद है। इन सबके बावजूद भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हैं। गुरुवार को भी एसएसबी, पुलिस व पीएसी के जवान सीमा पर पेट्रोलिंग करते रहे। आने-जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली गई। वैध कागजात देखने के बाद ही एक दूसरे देशों में प्रवेश दिया गया।

नेपाल के हिल्सा से सिमीकोट पहुंचे श्रद्धालु, सभी सुरक्षित

नेपाल में हिंसा से उत्पन्न हुई स्थिति के बीच राहत भरी खबर है। जो श्रद्धालु 31 अगस्त की रात अयोध्या से यूपी के 36 तीर्थ यात्रियों के साथ कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने गए थे, वह सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। इन सभी की लगातार अपने परिजनों से बातचीत भी हो रही है। अयोध्या से तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी आठ श्रद्धालु अब नेपाल के हिल्सा से निकलकर सिमीकोट पहुंच चुके हैं। बताते हैं कि सभी अयोध्यावासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। श्रद्धालुओं की ओर से वाट्सअप के जरिये अपने फोटोग्राफ भी अपने परिजनों को शेयर किये जा रहे हैं, जिससे उन्हें किसी बात की फिक्र न हो।

