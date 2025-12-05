वोटर लिस्ट से इन लोगों का काटा जा रहा नाम, SIR को लेकर सपा विधायक ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट
समाजवादी पार्टी की ओर से एसआईआर के लिए वाराणसी के प्रभारी नियुक्त किए गए सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक रामअचल राजभर ने भेलूपुर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को सचेत किया।
यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर सपा विधायक रामअचल राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहाकि एसआईआर भाजपा सरकार का दुर्भावना से उठाया गया कदम है। इसकी आड़ में पीडीए के लोगों का नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से काटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से एसआईआर के लिए वाराणसी के प्रभारी नियुक्त किए गए सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक रामअचल राजभर ने भेलूपुर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को सचेत किया। उन्होंने कहा, आप सभी लोग एसआईआर पर पैनी नजर रखें। जहां भी गड़बड़ी की आशंका हो तत्काल उसकी फोटो लें और वीडियो भी बनाए। इन्हें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखें। अध्यक्षीय संबोधन में महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है। भाजपा के नेता बीएलओ को डरा-धमका कर पीडीए के लोगों का नाम काटने का दबाब बना रहे हैं। ऐसे में आप लोग फार्मों की फीडिंग पर विशेष ध्यान रखें।
बैठक में प्रमुख डॉ.बहादुर सिंह यादव, मनोज राय धूपचंडी, किशन दीक्षित, अशफाक अहमद, पूजा यादव, इस्तकबाल कुरेशी, प्रदीप जायसवाल, रीबू श्रीवास्तव, डॉ.ओपी सिंह, डॉ.अजय चौरसिया, अखिलेश मिश्रा, विष्णु शर्मा, हरीश नारायण, अजय चौधरी, अजहर अली सिद्दीकी, अमन यादव, संगीता पटेल, कमल पटेल, वरुण सिंह, जितेंद्र यादव आदि ने विचार व्यक्त किए। संचालन महानगर महासचिव योगेंद्र यादव एवं धन्यावाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया।
पीडीए एसआईआर प्रहरी वाहनों को दिखाई हरी झंडी
भेलूपुर स्थित समाजवादी पार्टी के महानगर कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वाराणसी प्रभारी राम अचल राजभर ने पीडीए-एसआईआर प्रहरी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूजा यादव, विष्णु शर्मा आदि उपस्थित रहे।