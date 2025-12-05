वोटर लिस्ट से इन लोगों का काटा जा रहा नाम, SIR को लेकर सपा विधायक ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर सपा विधायक रामअचल राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहाकि एसआईआर भाजपा सरकार का दुर्भावना से उठाया गया कदम है। इसकी आड़ में पीडीए के लोगों का नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से काटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से एसआईआर के लिए वाराणसी के प्रभारी नियुक्त किए गए सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक रामअचल राजभर ने भेलूपुर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को सचेत किया। उन्होंने कहा, आप सभी लोग एसआईआर पर पैनी नजर रखें। जहां भी गड़बड़ी की आशंका हो तत्काल उसकी फोटो लें और वीडियो भी बनाए। इन्हें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखें। अध्यक्षीय संबोधन में महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है। भाजपा के नेता बीएलओ को डरा-धमका कर पीडीए के लोगों का नाम काटने का दबाब बना रहे हैं। ऐसे में आप लोग फार्मों की फीडिंग पर विशेष ध्यान रखें।