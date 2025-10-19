‘पीडीए सरकार खरीदेगी करोड़ों के दीये’, बार-बार खर्च वाले बयान पर विवाद के बीच अब क्या बोले अखिलेश

संक्षेप: यूपी की सियासत में घमासान छिड़ा है। कोई भी चूकना नहीं चाहता। दीये-मोमबत्ती पर बार-बार खर्च वाले अखिलेश के बयान पर शनिवार को विवाद छिड़ गया। BJP और हिन्दूवादी संगठनों ने सपा को हिंदू विरोधी और इस सोच को कुम्हारों के खिलाफ बताया। वहीं अखिलेश यादव ने अपने ढंग से प्रजापति समाज को संदेश देने की कोशिश की।

अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दीपावली पर दीये और मोमबत्तियां जलाने को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया। भाजपा और हिन्दूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दीं है और सपा पर हिंदू विरोधी बातें फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश के इस बयान को कुम्हारों के खिलाफ बताते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा है कि सपा को दो दीयों की खरीद से अपना दिवाला निकलता दिख रहा है। वे अखिलेश यादव की पीडीए सियासत को ढकोसला बता रहे हैं। इस विवाद के बीच अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया है जिसमें वह उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने पर प्रजापति समाज से हर दिवाली करोड़ों रुपए के दीये खरीदने का दावा करते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अखिलेश यादव ने लिखा- ‘उप्र के प्रजापति समाज के लिए हम ये संकल्प उठाते हैं कि 2027 की दिवाली पर पीडीए सरकार उनके करोड़ों रूपये के दीये ख़रीदेगी, जिनसे उनकी इतनी आमदनी हो सके कि उनके घरों में कई महीनों तक दिवाली का प्रकाश बना रहे।’

भाजपा पर निशाना साधते हुए सपा मुखिया ने आगे लिखा, ‘आज की भाजपा सरकार दूर के तटीय राज्य के लोगों को ये काम देकर उप्र के प्रजापति समाज का हक़ मार रही है। हम चाहते हैं दीया भी उप्र का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी। भाजपा दीपोत्सव के ठेकों में उप्र के लोगों की उपेक्षा करके ‘दीया तले अंधेरा’ करने का पाप न करे।’ इसके साथ ही उन्होंने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि हमारी कामना है कि सच्ची दिवाली का उजाला हर घर तक पहुंचे।