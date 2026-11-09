पीडीए का मतलब प्लानिंग, धैर्य और अनुशासन भी, अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को दिवाली पर संदेश

दिवाली पर गृह जिले सैफई पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संयमित तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रहने की सीख देते हुए कहा कि पीडीए का मतलब प्लानिंग, धैर्य और अनुशासन भी है।

सैफई (इटावा), संवाददाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर पीडीए का नया मतलब बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्लानिंग, धैर्य और अनुशासन भी है। वे दीपावली के अवसर पर रविवार को सैफई स्थित पार्टी कार्यालय में समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। कहा कि देश और संविधान को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। अखिलेश का यह संदेश विरोधी दलों के उन आरोपों के बाद आया है जिसमें सपा कार्यकर्ताओं को गुंडा कहते हुए उनकी गुंडई को बार-बार जोर-शोर से उठाया जाता है।

सपा अध्यक्ष परिवार संग शनिवार की शाम को सैफई पहुंचे थे। रविवार को पार्टी कार्यालय में दीपावली पर वह दूर दराज से पहुंचे समर्थकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी पर टिकी हैं। लोग देखना चाहते हैं कि सपा भाजपा का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा दिया गया तो उसका सफाया तय है। भाजपा को आभास हो गया है कि वह चुनाव हारने वाली है, इसलिए वह किसी भी रास्ते का इस्तेमाल कर सकती है। प्रदेश की जनता ने भी उसकी विदाई तय कर ली है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद डिंपल यादव, पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य, मेरठ के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर, सांसद जितेंद्र दोहरे, सांसद धर्मेंद्र यादव, प्रदेश सचिव गोपाल यादव केपी सिंह शाक्य के अलावा कई सांसद विधायक रहे।

अच्छा व्यवहार करने की दी सीख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपना व्यवहार अच्छा रखने और भाषा पर नियंत्रण रखने की अपील की। कहा कि जितना अच्छा व्यवहार और संयमित भाषा होगी, जनता का उतना ही अधिक समर्थन मिलेगा। आगामी चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ, नया साल और क्रिसमस जैसे त्योहारों के बीच चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। इसलिए कार्यकर्ता अभी से पूरी मुस्तैदी से मैदान में जुट जाएं।

पीडीए का क्यों समझाया नया अर्थ अखिलेश यादव ने पीडीए का व्यावहारिक अर्थ समझाते हुए कहा कि प्लानिंग के साथ काम करना, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना तथा चुनाव के दिन पूरी सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।