पीडीए में पीडी का मतलब पंडित, अखिलेश यादव ने फिर दिखाया ब्राह्मण प्रेम; BJP पर निशाना
अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी चिंतक के साथ-साथ ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाया और बिना भेदभाव के लोगों को जोड़ने का काम किया। पीडीए में पीडी पंडित का ही शार्ट फॉर्म है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को पीडीए फॉमूले की नई परिभाषा दे दी। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए में पीडी तो पंडित का शार्ट फार्म है। वे जब से पीडीए से हारे हैं तबसे इसका नाम बदलते रहते हैं वो ये जान लें। पीडीए में पीडी पंडित का ही शार्ट फॉर्म है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जनेश्वर मिश्र जी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा।
अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी चिंतक के साथ-साथ ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। न केवल समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि अपने जीवन में भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाया और बिना भेदभाव के लोगों को जोड़ने का काम किया।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां हमें परमिशन चाहिए थी वहां नहीं मिली लेकिन लोगों के उत्साह और जोश से यह साफ है कि आज जनेश्नर मिश्र जी को याद करते हुए हम यह संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन रुकेगा नहीं। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर लखनऊ में जो पार्क बना है उसे लोग सदियों तक याद करते रहेंगे।
अखिलेश यादव ने कहा कि जबसे वे लोग पीडीए से हारे हैं तबसे पीडीए की नई-नई परिभाषा बनाते हैं। वे भूल गए हैं कि पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जितनी पीड़ा बढ़ाओगे पीडीए उतना ही मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हमने प्रताड़ना के कई उदाहरण देखे हैं।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बोले अखिलेश
इस मौके पर अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की रसीद मांगी जा रही है। इससे घटिया और क्या हो सकता है। क्या आरोप जाति को लेकर लगाया गया। चोरी तो बहुत बड़ी है। छोटे कर्मचारी इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते। इसमें बड़े लोग शामिल हैं। यह चोरी क्यों हुई? मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, अयोध्या जाने का। वह इतनी बार अयोध्या गए लेकिन पता नहीं लगा पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग रसीद मांग रहे हैं। इससे घटिया और क्या हो सकता है? हिंदू धर्म में दान की रसीद नहीं होती है। एक रसीद घोटाला भी किया गया है। जनता ने उन्हें हरा दिया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें