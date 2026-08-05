पीडीए में पीडी का मतलब पंडित, अखिलेश यादव ने फिर दिखाया ब्राह्मण प्रेम; BJP पर निशाना

अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी चिंतक के साथ-साथ ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाया और बिना भेदभाव के लोगों को जोड़ने का काम किया। पीडीए में पीडी पंडित का ही शार्ट फॉर्म है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को पीडीए फॉमूले की नई परिभाषा दे दी। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए में पीडी तो पंडित का शार्ट फार्म है। वे जब से पीडीए से हारे हैं तबसे इसका नाम बदलते रहते हैं वो ये जान लें। पीडीए में पीडी पंडित का ही शार्ट फॉर्म है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जनेश्वर मिश्र जी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी चिंतक के साथ-साथ ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। न केवल समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि अपने जीवन में भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाया और बिना भेदभाव के लोगों को जोड़ने का काम किया।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां हमें परमिशन चाहिए थी वहां नहीं मिली लेकिन लोगों के उत्साह और जोश से यह साफ है कि आज जनेश्नर मिश्र जी को याद करते हुए हम यह संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन रुकेगा नहीं। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर लखनऊ में जो पार्क बना है उसे लोग सदियों तक याद करते रहेंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि जबसे वे लोग पीडीए से हारे हैं तबसे पीडीए की नई-नई परिभाषा बनाते हैं। वे भूल गए हैं कि पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जितनी पीड़ा बढ़ाओगे पीडीए उतना ही मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हमने प्रताड़ना के कई उदाहरण देखे हैं।