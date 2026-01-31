Hindustan Hindi News
अलंकार के इस्तीफे से खाली बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर राजेश भेजे गए, यूपी में 5 PCS अफसर ट्रांसफर

संक्षेप:

सरकार ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 26 जनवरी को इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की जगह राजेश कुमार वर्मा को तैनाती दे दी है। इसके अलावा प्रयागराज में उप जिलाधिकारी रहे सुनील कुमार को जालौन का सिटी मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा गया है।

Jan 31, 2026 10:15 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। इसी क्रम में शनिवार को सरकार ने छह आईएएस और पांच पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए। सरकार ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 26 जनवरी को इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की जगह राजेश कुमार वर्मा को तैनाती दे दी है। उनके अलावा प्रयागराज में उप जिलाधिकारी रहे सुनील कुमार को जालौन का सिटी मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा गया है।

पीसीएस अफसरों की तबादला सूची में तीसरा नाम कमलेश चंद्र का है। कमलेश चंद्र अभी तक देवीपाटन मंडल, गोंडा में अपर आयुक्त पद पर तैनात थे। उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव पद पर प्रयागराज भेजा गया है। मथुरा में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) रहे राजेश कुमार यादव-I को अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल, गोंडा के पद पर तैनाती मिली है। वहीं महाराजगंज के उप जिलाधिकारी रहे नंद प्रकाश मौर्य को मथुरा में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) बनाया गया है।

अलंकार के सुर बदले, केन्द्र को घेरा और योगी को अपना बताया

उधर, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री शनिवार को कानपुर पहुंचे। उनके सुर बदल गए हैं। यहां उन्होंने केन्द्र सरकार को यूजीसी एक्ट में बदलावों के लिए घेरा। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आलोचना की लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बताया।

उन्होंने कहा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था, उसी तरह वेस्ट इंडिया कंपनी देश को बर्बाद करने पर तुली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कंपनी के सीईओ और गृहमंत्री अमित शाह एमडी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें हराने के लिए ही काला कानून लाया गया। शंकराचार्य और बटुकों के साथ प्रशासन ने गलत गलत व्यवहार किया, जिसकी जांच सीएम करा रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
