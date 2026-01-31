अलंकार के इस्तीफे से खाली बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर राजेश भेजे गए, यूपी में 5 PCS अफसर ट्रांसफर

संक्षेप: सरकार ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 26 जनवरी को इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की जगह राजेश कुमार वर्मा को तैनाती दे दी है। इसके अलावा प्रयागराज में उप जिलाधिकारी रहे सुनील कुमार को जालौन का सिटी मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। इसी क्रम में शनिवार को सरकार ने छह आईएएस और पांच पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए। सरकार ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 26 जनवरी को इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की जगह राजेश कुमार वर्मा को तैनाती दे दी है। उनके अलावा प्रयागराज में उप जिलाधिकारी रहे सुनील कुमार को जालौन का सिटी मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा गया है।

पीसीएस अफसरों की तबादला सूची में तीसरा नाम कमलेश चंद्र का है। कमलेश चंद्र अभी तक देवीपाटन मंडल, गोंडा में अपर आयुक्त पद पर तैनात थे। उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव पद पर प्रयागराज भेजा गया है। मथुरा में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) रहे राजेश कुमार यादव-I को अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल, गोंडा के पद पर तैनाती मिली है। वहीं महाराजगंज के उप जिलाधिकारी रहे नंद प्रकाश मौर्य को मथुरा में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) बनाया गया है।

अलंकार के सुर बदले, केन्द्र को घेरा और योगी को अपना बताया उधर, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री शनिवार को कानपुर पहुंचे। उनके सुर बदल गए हैं। यहां उन्होंने केन्द्र सरकार को यूजीसी एक्ट में बदलावों के लिए घेरा। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आलोचना की लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बताया।