यूपी सरकार के इरादों पर तमाचा है PCS अफसर का इस्तीफा, सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले पर बोले शंकराचार्य

संक्षेप: शंकराचार्य ने कहा,‘हम यहां मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री का इंतजार थोड़े ही कर रहे हैं कि उनके आने से हमारा वजूद बढ़ जाएगा। हमारा वजूद सत्य सनातन से है, हिंदुओं से है।

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा लिए गए इस्तीफे के फैसल को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सराहा। पीसीएस अफसर के इस्तीफे की खबर सुनकर शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा। उन्होंने पद छोड़ कर अपने आपको ऐसे सरकार से मुक्ति पा ली, जिसने शंकराचार्य का अपमान किया हो, छोटे-छोटे बटुकों का चोटी पकड़ कर खींचा हो, यूजीसी जैसे हिन्दू समाज को बांटने वाला कानून लाया हो। अलंकार ने प्रदेश सरकार के कारनामों से आहत होकर पद छोड़कर सरकार को चेतावनी देते हुए सीटी बजा दी है। अभी तक राजनीतिक पार्टियों की बात कही जा रही थी, अब एक सरकारी अधिकारी का इस्तीफा सरकार के इरादों पर करारा तमाचा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शंकराचार्य से मिलने जा सकते हैं डिप्टी सीएम केशव मौनी अमावस्या के दिन स्नान से रोके जाने के खिलाफ अपने शिविर के बाहर नौवें दिन भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बैठे रहे। अटकलें लगाई जा रही थीं कि रविवार को सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य से मिलने आ सकते हैं। डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं होने की बात कहकर अटकलों पर विराम लगा दिया था। डिप्टी सीएम के नहीं आने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा, नहीं आए तो हमने यही कहा कि उन्हें रोका गया होगा, दबाव बनाया गया होगा, यही तो हम कह रहे हैं। हमारा कोई उनसे बातचीत थोड़े हुई है।

शंकराचार्य ने कहा,‘हम यहां मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री का इंतजार थोड़े ही कर रहे हैं कि उनके आने से हमारा वजूद बढ़ जाएगा। हमारा वजूद सत्य सनातन से है, हिंदुओं से है। हमने तो बस इतना कहा था कि कोई एक अदना सा कर्मचारी भी आ जाता, भूल सुधार कर लेता और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसका लिखित आश्वासन देता, बात खत्म हो जाती, हम उठ जाते, किंतु वह सोच रहे होंगे कि कब तक बैठे रहेंगे, तो हम थकने वाले नहीं हैं और न ही किसी दबाव में उठने वाले हैं। हमारा यहां जितने दिन का कार्यक्रम बना है तब तक हम यहीं बैठेंगे। इस मेले में मसला हल नहीं हुआ तो अगले मेले में भी हम यहीं बैठेंगे।