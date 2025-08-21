लिफाफा कांड में पीसीएस अफसर राकेश कुमार निलंबित, सीसीटीवी में कैद हुई घूसखोरी पर एक्शन

लिफाफा कांड में फंसे औरैया के एसडीएम पीसीएस अफसर राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में राजस्व परिषद से संबंद्ध किया गया है। विशेष सचिव नियुक्ति अन्पूर्णा गर्ग ने उनके निलंबन का आदेश गुरुवार को जारी किया।

यूपी की योगी सरकार ने घूसखोरी के आरोप में पीसीएस अधिकारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। उन्हें औरैया के उपजिलाधिकारी के पद से हटाते हुए निलंबन अवधि में राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। विशेष सचिव नियुक्ति अन्नपूर्णा गर्ग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। उनके खिलाफ जांच कानपुर के मंडलायुक्त को सौंपी गई है। शासन की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि 19 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एसडीएम के मेज की दराज में एक लिफाफा रखा जा रहा है। जिलाधिकारी औरैया ने 20 अगस्त को शासन को प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट भेजी थी। इसमें शासन प्रशासन की छवि धूमिल करने और राज्य सरकार की जीरो टालरेंस नीति के प्रतिकूल काम न करने का दोषी पाते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

एसडीएम की मेज की दराज में लिफाफा रखे जाने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। वीडियो में जब यह लिफाफा रखा जा रहा था तो एसडीएम चुपचाप बैठे हुए थे। इसके बाद उस लिफाफे को जेब में रख लिया था। औरैया के डीएम ने एसडीएम के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की थी और शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है।