पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्य पर हमला, मोबाइल छीनने की कोशिश

आलोक मौर्या का आरोप है कि सोमवार की रात करीब 11 बजे पुलिस लाइन के पीछे अपने आवास के पास सड़क पर टहल रहे थे। बाइक सवार अज्ञात युवक आए और मारपीट करते हुए मोबाइल छीनने की कोशिश की। शोर मचाने पर हमलावर भाग निकले। आलोक ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

UP News : पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने कर्नलगंज थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि सोमवार की रात रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने हमला किया और मोबाइल छीनने की कोशिश की। कर्नलगंज पुलिस तहरीर के आधार पर घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सफाईकर्मी आलोक मौर्या का पत्नी ज्योति मौर्या से कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। हाल ही में आलोक मौर्या ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के प्रयागराज आगमन पर मुलाकात की थी।

आलोक मौर्या का आरोप है कि सोमवार की रात करीब 11 बजे पुलिस लाइन के पीछे अपने आवास के पास सड़क पर टहल रहे थे। इसी बीच बाइक सवार अज्ञात युवक आए और मारपीट करते हुए मोबाइल छीनने की कोशिश की। शोर मचाने पर हमलावर भाग निकले। आलोक मौर्या ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट कर पुलिस के आला अधिकारियों से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उधर, कर्नगलंज थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलोक मौर्य इस हमले के पीछे अपनी लोकप्रियता को संभावित कारण बताया है। आलोक का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनसे करीब 32 मिलियन (3.2 करोड़) लोग जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को यह बात चुभ रही है। उन्हें लग रहा है कि उनका मोबाइल छीनने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि वही उनका हथियार है। उन्होंने कहा कि वे लोग इसे तोड़ना या मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि शायद वे लोग घबरा चुके हैं। आलोक मौर्य ने शक व्यक्त किया कि उन पर हमला करने वालों को किसी ने पांच-दस हजार रुपए देकर भेजा होगा।

डॉयल-112 पर फोन कर पुलिस बुलाई घटना के तुरंत बाद आलोक मौर्य ने डॉयल-112 पर फोन कर पुलिस को अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘पुलिस तुरंत तत्परता से आई। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी पुलिस 24 घंटे में हमलावरों का पता लगा लेगी। उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की बात कही। उनका कहना है कि इससे पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है और उनका मकसद क्या था।