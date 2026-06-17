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पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक फिर चर्चा में, थाने में दर्ज कराई FIR, क्या है मामला?

Dinesh Rathour प्रयागराज, वार्ता
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चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर उनकी आपत्तिजनक फोटो वायरल किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक फिर चर्चा में, थाने में दर्ज कराई FIR, क्या है मामला?

तीन साल पहले चर्चा में आईं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पंचायती राज विभाग में कार्यरत आलोक कुमार मौर्य ने प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आलोक मौर्य कहना है कि उनकी सोशल मीडिया पर फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की जा रही हैं।

आलोक कुमार मौर्य ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह समाजसेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समूहों और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों पर एडिट की गई भ्रामक एवं आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार, इन तस्वीरों और पोस्टों के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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विकसित भारत के निर्माण के लिए चला रहे अभियान

आलोक मौर्य का कहना है कि वर्तमान में उनकी पहचान एक समाजसेवी तथा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में है और वह युवाओं को जोड़कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को उनकी सामाजिक सक्रियता पसंद नहीं है, जिसके कारण उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आलोक मौर्य ने इस प्रकार के दुष्प्रचार को आपत्तिजनक एवं दंडनीय अपराध बताते हुए दोषी व्यक्तियों और संगठनों की पहचान कर उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार, कर्नलगंज थाना में 14 जून को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। साइबर एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

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पत्नी संग विवाद को लेकर चर्चा में आए थे आलोक

आलोक कुमार मौर्य प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत हैं। वह अपनी पत्नी, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, के साथ पारिवारिक विवाद के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे। दोनों के बीच विवाद से संबंधित मामला वर्तमान में न्यायालय में मध्यस्थता (मीडिएशन) की प्रक्रिया में विचाराधीन है। हाल के समय में आलोक मौर्य कौशांबी जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व राजनीति में आने की इच्छा भी व्यक्त की थी। हालांकि वर्तमान में वह सरकारी सेवा के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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