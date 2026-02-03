लखनऊ से पीलीभीत पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री बोले- मैंने अपना काम कर दिया अब ..

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPCS officer Alankar Agnihotri, who arrived in Pilibhit from Lucknow, said I have done my part, now it society turn
इस्तीफा देने वाले सस्पेंड पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने जो काम करना था कर दिया। अब समाज के अन्य लोगों की बारी है। हमारे समाज के कई ओहदेदार अकर्मण्य लोग हैं। जो चुप हैं।

Feb 03, 2026 10:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले सस्पेंड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने जो काम करना था कर दिया। अब समाज के अन्य लोगों की बारी है। हमारे समाज के कई ओहदेदार अकर्मण्य लोग हैं। जो चुप हैं। समय रहते आवाज नहीं उठाई गई तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं होगा। यूजीसी वापस न हुआ तो देश व्यापी आंदोलन चलाएंगे।

यशवंतरी मंदिर प्रांगण में समाज के लोगों के साथ वार्ता करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र व उप्र सरकार के तालमेल व वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों पर सवाल उठाए। पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने संवाद में समर्थकों से अपने इस्तीफे संबंधी उठाए गए कदम पर भी बात की। अलंकार ने सीबीआई और ईडी के गलत तरह से इस्तेमाल किए जाने के आरोप भी लगाए । कहा कि मेरे कदम के बाद वरिष्ठ नेताओं में सिर्फ कलराज मिश्र और बृज भूषण सिंह ने ही बेबाकी दिखाई। इस मौके कर वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी अग्निहोत्री, राजेश वाजपेई, गीता मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। पीलीभीत आने से पूर्व बीसलपुर में नितिन पाठक के आवास पर भी अलंकार अग्निहोत्री ने लोगों के साथ बातचीत की और अपने विचार रखे।

पानी की टंकियों में सामने आएगा भ्रष्टाचार

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि लखीमपुर में पिछले दिनों पानी की टंकी जिस तरह से फट गई थी। उसी तरह से कई जगह इस तरह का घोटाला सामने आएगा। छह फरवरी तक अगर यूजीसी कानून को लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो कोर वोटर अलग हो जाएगा। केंद्र की सरकार जनाधार खो चुकी है।

निलंबन के सवाल पर बोले विधिक प्रक्रिया है चल रही है

निलंबन के सवाल पर अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि विधिक प्रक्रिया अलग है। वह भी चल रही है। उस पर राय मशविरा कर रहे है। जरूरी हुआ तो वह भी किया जाएगा। नए विकल्पों का लेकर बोले कि जल्द ही नया कुछ सामने आएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने लोगों को स्थानीय विधायक और सांसद से सवाल जवाब करने व विरोध जताने को प्रेरित किया।

पांच थानों की फोर्स और खुफिया विभाग रहा मुस्तैद

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के यशवंतरी देवी मंदिर में आने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम रहे। सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली, सुनगढ़ी, गजरौला, न्यूरिया और महिला थाने के प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद रहे। इसके अलावा खुफिया विभाग की टीम भी पूरे कार्यक्रम के दौरान टोह लेने में जुटी रही। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान पल-पल की जानकारी लेते रहे।

