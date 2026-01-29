Hindustan Hindi News
PCS Alankar Agnihotri warned through a Facebook post, saying he would banish him from the district, and that the caravan
कहां-कहां…, जहां जाएंगे…, लखनऊ भेजे गए PCS अलंकार अग्निहोत्री ने फेसबुक पोस्ट के जरिए चेताया

संक्षेप:

शंकराचार्य और यूजीपी नियमावली को लेकर इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री फिलहाल शांत रहने के मूड में नहीं हैं। लखनऊ भेजे जाने के बाद पोस्ट के जरिए शासन-प्रशासन को चेताया है।

Jan 29, 2026 08:29 am ISTYogesh Yadav बरेली, मुख्य संवाददाता
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और यूजीसी की नई नियमावली के खिलाफ ठीक गठतंत्र दिवस पर इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से लखनऊ भेज दिया गया है। इसके बाद भी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने बुधवार दोपहर अलंकार के रवाना होने के बाद दावा किया कि वह स्वेच्छा से गए हैं। वहीं शाम करीब 7:30 बजे अलंकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से इशारा किया कि उनको जबरन भेजा गया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यह लिखा कि अनऑफिशियल जिला बदर, जल्द फिर मिलेंगे। इसके साथ ही फेसबुक पोस्ट के जरिए शासन प्रशासन को चेताया भी। उन्होंने लिखा- ‘कहां-कहां आप मुझको जिला बदर करोगे.. जहां जाएंगे कारवां बढ़ता जाएगा।’ हैशटैग यूजीसी रोलबैक लगाया।

अलंकार ने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लिखा कि मैं बरेली छोड़ने को तैयार हो गया क्योंकि पुलिस-एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था कि मैं वहां रहूं। घर पर कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में स्नेह नगर आलमबाग पहुंच रहा हूं। बहरहाल, एक तरफ जिला प्रशासन यह कह रहा था कि अलंकार स्वेच्छा से लखनऊ गए हैं, वहीं अलंकार की पोस्ट से ऐसा लग रहा है उनको जबरन लखनऊ भेजा गया है।

चाय-नाश्ते पर फिर शुरू हुई मान मनौव्वल

इससे पहले बुधवार सुबह अलंकार के आवास पर प्रशासन ने निलंबन का नोटिस चस्पा किया। इसके साथ ही एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, सीओ आदि उनके पास पहुंचे। उन्हें फिर मनाने का प्रयास किया गया। परशुराम युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मिश्रा के साथ उनके परिजनों ने भी समझाने का प्रयास किया। सूत्रों की माने तो पहले अलंकार प्रयागराज जाकर निलंबन के खिलाफ याचिका दायर करने की बात कह रहे थे मगर परिजनों से बातचीत के बाद उन्होंने लखनऊ जाने का फैसला किया।

‘रिहा’ करने को प्रदर्शन

बुधवार को अलंकार अग्निहोत्री को हाउस अरेस्ट से मुक्त करने की मांग करते हुए विभिन्न संगठनों के लोग एडीएम कंपाउंड के गेट पर पहुंचे। वहां जबरदस्त नारेबाजी की गई। लोगों ने कहा कि कल रात से अलंकार को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि उनको तत्काल मुक्त किया जाए ताकि वह बाहर जा सके और इस आंदोलन को गति दे सके। लोगों ने कहा कि अलंकार अग्निहोत्री का मोबाइल नंबर बंद है।

गाड़ी पर चढ़े समर्थक, जमकर किया हंगामा

सुबह से निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की अपने समर्थकों से खुलकर बात नहीं हो पाई थी। पुलिस-प्रशासन की गाड़ियां जब एडीएम कंपाउंड में पहुंची तो समर्थकों को लगा कि सिटी मजिस्ट्रेट को किसी अज्ञात स्थान पर बिना उनकी इजाजत के लेकर जाया जा रहा है। इस पर समर्थक भड़क गए। गुस्साये लोगों ने नारेबाजी करते हुए गाड़ियों के काफिले को गेट पर ही रोक लिया। तमाम समर्थक गाड़ी पर चढ़ने लगे तो कई सामने ही बैठने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ जबरदस्त धक्कामुक्की हुई। बड़ी मुश्किल से पुलिस काफिले को बाहर निकल पाई। गाड़ी में बैठे अलंकार को मीडिया से बात नहीं करने दी गई। अलंकार विक्ट्री चिन्ह बनाते हुए वहां से निकल गए।