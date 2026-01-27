Alankar Agnihotri LIVE: इस्तीफा देने के बाद सस्पेंड, आधी रात घर खाली, अलंकार अग्निहोत्री मामले में आगे क्या?

संक्षेप: पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। उन्हें निलंबित करते हुए शामली से अटैच किया गया है। ऐसे में शामली जाकर हाजिरी भी लगानी होगी।

पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से यूपी की नौकरशाही में मची हलचल अब आर-पार की जंग में बदल गई है। गणतंत्र दिवस पर 'ब्राह्मण अस्मिता' और 'UGC नियमों' के विरोध में इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री पर शासन ने चाबुक चला दिया है। निलंबन की खबर के साथ ही सोमवार की आधी रात उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया। ट्रक पर सामान लदवाकर लखनऊ भिजवा दिया है।

11.38 बजे: कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट शासन से निलंबित होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने समर्थकों के साथ डीएम से मिलने की जिद की। इस पर पुलिस ने गेट को बंद कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अपने समर्थकों के साथ गेट पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक जिलाधिकारी यहां आकर उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस बीच एडीएम ई पूर्णिमा सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे आदि गेट पर पहुंच गए। उन्होंने गेट को खुलवा दिया। अभी भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है।

शामली में हाजिरी, बरेली कमिश्नर की पैनी नजर अलंकार अग्निहोत्री को अब शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध (अटैच) किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें प्रतिदिन शामली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। वहीं, बरेली मंडलायुक्त (कमिश्नर) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उनके सोशल मीडिया पोस्ट, राजनीतिक टिप्पणियों और सर्विस रूल्स के उल्लंघन की फाइल तैयार कर रहे हैं।

मामले में अब आगे क्या? तीन मुख्य चुनौतियां कठोर विभागीय जांच जांच अधिकारी इस बात की रिपोर्ट देंगे कि क्या एक लोक सेवक का किसी राजनीतिक दल (भाजपा) के बहिष्कार की अपील करना 'राजद्रोह' या 'गंभीर अनुशासनहीनता' की श्रेणी में आता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन्हें बर्खास्त (Dismiss) भी किया जा सकता है।

इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं? शासन अक्सर विवादों में घिरे अधिकारियों का इस्तीफा तब तक स्वीकार नहीं करता, जब तक जांच पूरी न हो जाए। ऐसे में वे न तो सरकारी सेवा में सक्रिय रह पाएंगे और न ही पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे।

धार्मिक और राजनीतिक शरण शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 'बड़े ऑफर' और ब्राह्मण संगठनों के समर्थन के बाद, अलंकार अग्निहोत्री भविष्य में एक सामाजिक या धार्मिक नेता के रूप में उभर सकते हैं। उनके इस 'बलिदान' वाले नैरेटिव को समाज के एक वर्ग में सहानुभूति मिल रही है।