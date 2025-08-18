यात्रा से पहले जरा इस पर ध्यान दें, लखनऊ-गोरखपुर एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनें रद्द; कई का रूट बदला
गोरखपुर-गोण्डा रेल खण्ड पर गोविन्दनगर-टिनिच-गौर-बभनान के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल के कमीशन के लिए नॉन इण्टरलॉकिंग काम किया जाना है। इसकी वजह से 18 अगस्त को ब्लॉक दिया जाएगा। 12 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है।
Railway News: रेलवे के यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। गोरखपुर-गोण्डा रेल खण्ड पर गोविन्दनगर-टिनिच-गौर-बभनान (24.64 किमी.) के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल के कमीशन के लिए नॉन इण्टरलॉकिंग काम किया जाना है। इसके लिए 18 अगस्त को ब्लॉक दिया जाएगा। इसके कारण 12 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इनमें से कुछ ट्रेनें 18 और 19 तो कुछ 20 और 21 अगस्त को निरस्त रहेंगी। 14 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है।
इनमें से गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर एक्सप्रेस 19 को और गोमतीनगर-छपरा एक्सप्रेस 18 को निरस्त रहेंगी। वहीं, छपरा-मथुरा एक्सप्रेस 18 को परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोण्डा के रास्ते चलाया जाएगा। दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस 18 को, मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार एक्सप्रेस 18 और 19 को और जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस को 18 को गोरखपुर-बढ़नी-गोण्डा के रास्ते चलाई जाएगी। दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी 18 और 19 को, बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी 18 और 19 को, भागलपुर-गांधीधाम विशेष गाड़ी 18 अगस्त को गोरखपुर-बढ़नी-गोण्डा के रास्ते चलाई जाएगी।
ऐसे ही लोकमान्य तिलक टर्मिनल-आजमगढ़ एक्सप्रेस 18 को गोण्डा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेगी। काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस 18 को, गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस 18 को, आनन्द विहार -मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 18 को, आनन्द विहार- रक्सौल एक्सप्रेस 18 को गोण्डा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएंगी। इस दौरान कई ट्रेनों का बभनान स्टेशन पर ठहराव भी नहीं होगा।
आज परिवर्तित मार्ग से चलेगी गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन
मिली जानकारी के अनुसार गोमतीनगर से 18 अगस्त को खुलने वाली 15078 डाउन गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोंडा-बस्ती-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोण्डा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बस्ती स्टेशन पर नहीं होगा। वही कटिहार से 18 अगस्त को खुलने वाली 15707 अप कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस कटिहार से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी।
जिससे ट्रेन खगड़िया स्टेशन देरी से पहुंचेगी। वहीं अमृतसर से 18 अगस्त को खुलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस मार्ग में 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। वही रविवार को गुवाहाटी से 17 अगस्त को खुलने वाली 15655 गुवाहाटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर-बस्ती-गोण्डा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलाई गई। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव खलीलाबाद एवं बस्ती स्टेशनों पर नहीं हुआ।