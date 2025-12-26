Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPay a 25 percent deposit and get possession of your flat in Kanpur within 24 hours Check Price
कानपुर में घर खरीदना हुआ आसान, 25 प्रतिशत रकम जमा करें और 24 घंटे में फ्लैट पर पाएं कब्जा

कानपुर में घर खरीदना हुआ आसान, 25 प्रतिशत रकम जमा करें और 24 घंटे में फ्लैट पर पाएं कब्जा

संक्षेप:

कानपुरकी केडीए बोर्ड द्वारा फ्लैटों के सुगम भुगतान पर ही कब्जा देने की मंजूरी के बाद चार परियोजनाओं में 3149 फ्लैटों की नए सिरे से लांचिंग की तैयारी की गई है। इन परियोजनाओं में 25 प्रतिशत रकम देकर 24 घंटे के भीतर फ्लैटों में कब्जा पा सकेंगे।

Dec 26, 2025 08:39 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, कानपुर
कानपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा फ्लैटों के सुगम भुगतान पर ही कब्जा देने की मंजूरी के बाद चार परियोजनाओं में 3149 फ्लैटों की नए सिरे से लांचिंग की तैयारी की गई है। इन परियोजनाओं में जनवरी माह से पहली बार 25 प्रतिशत रकम देकर 24 घंटे के भीतर फ्लैटों में कब्जा पा सकेंगे। इसके लिए आपको केडीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मौके पर ही फॉर्म मिलेगा। वहीं पैसा जमा होगा। वहीं आवंटन और कब्जे की प्रक्रिया होगी।

केडीए की चारों परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं केडीए ग्रीन्स और केडीए हाईट्स हैं जो मैनावती मार्ग स्थित न्यू कानपुर सिटी परियोजना का ही हिस्सा है। ये पूर्व में विकसित हो चुकी हैं। इनके अलावा दो परियोजनाएं पनकी के शताब्दी नगर में हैं जो अमन इन्क्लेव और एकता इन्क्लेव के नाम से हैं।

लागू होगी पहले आओ-पहले पाओ स्कीम

इन परियोजनाओं में ‘पहले आओ-पहले पाओ’ स्कीम लागू होगी। यानी जो लोग पहले आएंगे उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप जिधर चाहेंगे उधर के खाली फ्लैट दे दिए जाएंगे। इस रीलांचिंग के साथ ही केडीए इन परियोजनाओं में साइट ऑफिस खोलेगा। गार्डों की तैनाती होगी। सुरक्षा के भी इंतजाम पहले ही हो जाएंगे।

लोगों को केडीए मुख्यालय जाकर औपचारिकताएं पूरी करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। फटाफट कार्यों के लिए एक कंपनी भी हायर कर ली गई है, जिसके स्टाफ की तैनाती भी हो गई है। जो लोग 25 प्रतिशत की जगह पूरी रकम जमा करना चाहेंगे उन्हें एक और राहत मिलेगी। आवंटन के 90 दिन के भीतर पूरी रकम चुकाने पर पांच प्रतिशत रकम और कम देनी पड़ेगी।

योजनाओं के नामफ्लैटों की संख्या कुल कीमत
केडीए ग्रीन्स 2 बीएचके4431.52 लाख
केडीए ग्रीन्स थ्री बीएचके14746.10 लाख
केडीए हाईट्स 2 बीएचके1334.90 लाख
केडीए हाईट्स थ्री बीएचके2350.38 लाख
अमन इनक्लेव टूबीएचके136926.81 लाख (ग्राउंड फ्लोर)
एकता इन्क्लेव टूबीएचके165326.81 लाख (ग्राउंड फ्लोर)

बता दें कि अमन और एकता इन्क्लेव में (प्रथम तल - 25.35, द्वितीय एवं तृतीय 24.85, चतुर्थ 25.46 लाख) शुरुआत में कुल रकम का 25 प्रतिशत देना होगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
