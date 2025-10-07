Pawan Singh and Jyoti controversy father in law Ram Babu Singh has now said he will meet Yogi Adityanath for justice योगी से मिलकर बेटी के लिए मागूंगा न्याय; पवन सिंह और ज्योति विवाद में अब ससुर की एंट्री, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Pawan Singh and Jyoti controversy father in law Ram Babu Singh has now said he will meet Yogi Adityanath for justice

योगी से मिलकर बेटी के लिए मागूंगा न्याय; पवन सिंह और ज्योति विवाद में अब ससुर की एंट्री

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सियासत के गलियारों तक पहुंचने की तैयारी में है। दरअसलज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी न्याय की मांग करेंगे।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊTue, 7 Oct 2025 03:42 PM
योगी से मिलकर बेटी के लिए मागूंगा न्याय; पवन सिंह और ज्योति विवाद में अब ससुर की एंट्री

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब परिवार से निकलकर सियासत के गलियारों तक पहुंचने की तैयारी में है। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बेटी के सम्मान और न्याय की मांग करेंगे।

रामबाबू सिंह और उनकी पुत्री ज्योति सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। रामबाबू का कहना है कि वे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में बेटी के सम्मान और सुरक्षा की गुहार लेकर आए हैं । उन्होने कहा कि हमारी बस इतनी मांग है कि बेटी को सम्मान के साथ रखे। जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बेटी उनसे बात करने ही आई थी। लेकिन वह बातचीत नहीं किए उलटा पुलिस को भेज दिया है। पुलिस बेटी को ले जाने लगी तो उसने कहा कि क्या जुर्म यह बताएं?

रामबाबू का इससे पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, "योगी की पार्टी का मूल मंत्र है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन देख रही है। वह तड़प रही है, मैं बीमार चल रहा हूं। आज हूं कल नहीं रहूंगा। ऐसे मेरी बेटी का क्या होगा। उसे इंसाफ दिलाएं, बेटी को न्याय मिले यही मेरी मांग है।"

गौरतलब है कि भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता पवन सिंह का पारिवारिक विवाद गरमाता जा रहा है। पत्नी ज्योति और उनके बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते रविवार को ज्योति सिंह अभिनेता के घर लखनऊ पहुंचीं और फूट-फूटकर रोईं। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। यहां आकर उन्होंने कहा कि उन्हें घर में जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके लिए पुलिस बुलवाई गई है। साथ ही उन्होंने अभिनेता पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें खूब रोते हुए भी देखा गया था।

वहीं, भोजपुरी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर ही पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है,क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुँचाऊँगा जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा।" वायरल वीडियो में उन्होंने कहा "ज्योति सिंह क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब डेढ़ घंटे तक हम लोगों की बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी... । समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया।

Lucknow Pawan Singh Up News अन्य..
