कैसे बोलेंगे, गनर वापस हो जाएगा; 'हनुमान जी के डांस' पर संतों की चुप्पी पर बरसे पवन पांडेय
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे में 'हनुमान डांस' पर संतों की चुप्पी है। पवन पांडेय ने कहा कि कैसे बोलेंगे, गनर वापस हो जाएगा।
संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के बाद अयोध्या में सियासत तेज हो गई है। संतों के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पाण्डेय पवन खूब बरसे। पवन पांडेय ने कहा कि मोदी बच्चे की उंगली पकड़कर ले जाएं तो यह सनातन धर्म का अपमान नहीं, भगवान राम का अपमान नहीं है। कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आये थे। उनके एक हाथ में झंडा और एक हाथ में गदा थी और बजरंग बली को नचाया जा रहा था तो भाजपा विहिप के लोगों की आत्मा नहीं जगी, तब सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ था। नितिन नवीन के दौरे में 'हनुमान डांस' पर संतों की चुप्पी है। कैसे बोलेंगे, गनर वापस हो जाएगा।
पवन पांडेय ने कहा कि सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र में राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के संदर्भ में पहने थे। पप्पू यादव से गलती हुई, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान भगवान राम का चित्र जमीन पर छू गया था। उनसे यह गलती जानबूझकर नहीं हुई। उसके लिए हम क्षमा मांगते हुए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन सांसद के चित्र पर जिस तरह से भाजपा, विहिप और आरएसएस के लोगों ने जूता चप्पल मारा, उससे दलित समाज का अपमान हुआ है।
भाजपा के लोग संत को चप्पल से मारेंगे तो सनातन धर्म का अपमान नहीं होगा
पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने पाण्डेय ने कहा कि संतों के प्रदर्शन के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद के पोस्टर पर कालिख पोतने और जूते मारने की घटना की समाजवादी पार्टी निंदा करती है। उन्होंने इसे फैजाबाद- अयोध्या की 18 लाख जनता और देश की 140 करोड़ जनता का अपमान बताया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सवाल उठाया कि जब भाजपा प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से पीटा तब भाजपा विहिप के लोगों की आत्मा कहां मर गई थी। उन्होंने अपना जमीर कहा गिरवी रख दिया था। भाजपा के लोग संत को चप्पल से मारेंगे तो सनातन धर्म का अपमान नहीं होगा।
अखिलेश ने बजरंग बली समेत वेशधारी कलाकारों को सम्मानित किया
इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में रविवार को बजरंग बली (राहुल गुप्ता) और प्रभु श्रीराम (आदित्य वाल्मीकि) वेशधारी कलाकारों को 51 हजार रुपये देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक मजबूर और बेबस कलाकार की प्रतिभा का दुरुपयोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने का काम किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आगमन पर एक कलाकार से हनुमान जी के रूप में नृत्य करवाया। वाद किया कि सरकार के आने पर इनकी रचनात्मकता व स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। विशेष प्रतिभावानों के सामाजिक योगदान को ‘यश भारती सम्मान’ व एक लाख रुपये प्रतिमाह देकर उनका आजीवन अभिनंदन करेंगे। संसद में चंदा चोरी को लेकर किए गए नुक्कड़ नाटक पर वाराणसी पुलिस द्वारा एफआईआर पर वह तंज करते हुए कहा कि अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीता हरण प्रसंद में रावण के वेश पर एफआईआर कराएंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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