पउआ नहीं, पॉवर वाला बनना है; कन्नौज में गरजे संजय निषाद, हाथी-साइकिल पर भी कसा तंज

योगी सरकार के सहयोगी मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद रविवार को कन्नौज के छिबरामऊ पहुंचे। यहां उन्होंने एक गेस्ट हाउस में आयोजित निषाद पार्टी विधानसभा स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सपा-बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं, मोदी और योगी के लिए जमकर कसीदे गढ़े। उन्होंने कश्यप, बाथम, निषाद समाज के लोगों से आवाहन करते हुए कहा कि पउआ नहीं, पॉवर वाला बनना है, तभी हम रंक से राजा बन पाएंगे।

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.संजय कुमार निषाद ने संविधान की दुआई देते हुए आरक्षण की प्रति हाथ में लेकर सभी को चेताया कि संविधान के साथ आओगे तो तभी अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जानकारी के आभाव में हमारा समाज राजा से रंक बन गया। उन्होंने कहा कि कभी निषाद राज के पास पॉवर था, तभी भगवान राम ने उन्हें गले लगाया था। जब आपके पास पॉवर आ गया, तो मोदी योगी ने गले लगाया है। हाथी, साइकिल, पंजा वालों के चक्कर में पडक़र तुम लोग राजा से रंक बन गए। पउआ नहीं, पॉवर वाला बनना है। तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। इसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है।

निषाद पार्टी के ये लोग रहे मौजूद संजय निषाद ने कहा कि मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करने का काम किया। उन्होंने अपने समाज को एससी से बीसी में कर देने का आरोप भी सपा सरकार पर मढ़ा। इस दौरान समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र निषाद, राष्ट्रीय सचिव व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य मिठाईलाल निषाद, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद, विधानसभा प्रभारी विकास कश्यप व जिलाध्यक्ष प्रधान बबलू बाथम भी मौजूद रहे।