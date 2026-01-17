Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspattidar snatched his aadhaar card young man climbed a pole near police station and set his jacket on fire
पट्टीदारों ने आधार कार्ड छीना तो पुलिस चौकी के पास पोल पर चढ़ गया युवक, जैकेट में लगा ली आग

पट्टीदारों ने आधार कार्ड छीना तो पुलिस चौकी के पास पोल पर चढ़ गया युवक, जैकेट में लगा ली आग

संक्षेप:

युवक अपना आधार कार्ड दिलाने की मांग को लेकर स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया। उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। युवक का कहना था कि उसके पट्टीदारों ने उसका आधार कार्ड छीन लिया है। हालात तब और गंभीर हो गए, जब उसने अपने जैकेट में आग लगा ली।

Jan 17, 2026 07:08 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर के तिवारीपुर के घसीकटरा चौराहे पर पुलिस चौकी के पास शनिवार को दोपहर बाद उस समय हड़कम्प मच गया जब एक युवक अपना आधार कार्ड दिलाने की मांग को लेकर स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। युवक का कहना था कि उसके पट्टीदारों ने उसका आधार कार्ड छीन लिया है। हालात तब और गंभीर हो गए, जब उसने अपने जैकेट में आग लगा ली। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने बगल के मकान की बालकनी से रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। युवक की पहचान सत्यम के रूप में हुई। वह खुद को तिवारीपुर के ही एक परिवार का गोद लिया बेटा बता रहा है। वह दोपहर बाद चौराहे पर पहुंचा और पोल पर चढ़ गया। पोल के ऊपर लोहे के एंगल पर बैठकर वह लगातार चिल्लाता रहा और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

युवक को इस हालत में देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हो गया। इसी दौरान युवक ने अचानक अपनी जैकेट में माचिस से आग लगा ली। यह देख मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और तत्काल फायर स्टेशन गोलघर को सूचना दी गई। करीब 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार आयुष्मान कार्ड को लेकर चलाएगी 90 दिन का अभियान, इन्हें भी मिलेगा लाभ

दमकल कर्मियों ने पहले युवक को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार आधार कार्ड दिलाने की बात दोहराता रहा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पोल के बगल में स्थित एक कटरा के सेकेंड फ्लोर पर पहुंचकर फायर कर्मियों ने युवक के हाथ से जलती जैकेट छीनी और आग बुझाई। इसके बाद सत्यम को सुरक्षित सेकेंड फ्लोर पर उतारकर नीचे लाया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि पारिवारिक विवाद में उसके पटीदारों ने उसके साथ मारपीट की है और आधार कार्ड छीन लिया है। सूचना पर पहुंची तिवारीपुर पुलिस ने युवक को कार्रवाई का आश्वासन देकर थाने ले गई और परिजनों से संपर्क शुरू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि युवक घरेलू विवाद को लेकर मानसिक तनाव में था। समय रहते दमकल टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

गोद लिए पिता के निधन के बाद मां नहीं दे रही आधार कार्ड

सत्यम ने पुलिस को बताया कि तिवारीपुर क्षेत्र के एक परिवार ने उसे बचपन में अनाथालय से गोद लिया था। मई 2021 में पिता का निधन हो गया उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। युवक के मुताबिक मां और चाचा का परिवार उसके खिलाफ होने लगा और धीरे-धीरे उसे घर में रहने से रोक दिया गया। अंततः उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वह बरगदवा में एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। युवक का कहना है कि उसकी पहचान संबंधी सारे कागजात, आधार कार्ड, अनाथालय का पेपर,घर में ही थे। जब भी वह पेपर लेने जाता तब उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है। मारपीट में उसे कई बार चोट भी आई और जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कालेज तक में भर्ती रहा पर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

ये भी पढ़ें:ये फिल्म यूपी में नहीं करना, सीएम योगी ने फिर ली रविकिशन की चुटकी; गूंजे ठहाके

करोड़ों की संपत्ति पर नजर

युवक का आरोप है कि परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है और इसी लालच में उसे हटाया जा रहा है। दूसरी ओर सौतेली मां ने पुलिस को बताया कि उसके पति घरेलू नौकर के रूप में उसे घर लेकर आए थे, और अब संपत्ति पर गलत नजर रखते हुए दबाव बना रहा है। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से मामला कई महीने से चल रहा लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |