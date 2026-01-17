पट्टीदारों ने आधार कार्ड छीना तो पुलिस चौकी के पास पोल पर चढ़ गया युवक, जैकेट में लगा ली आग

संक्षेप: युवक अपना आधार कार्ड दिलाने की मांग को लेकर स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया। उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। युवक का कहना था कि उसके पट्टीदारों ने उसका आधार कार्ड छीन लिया है। हालात तब और गंभीर हो गए, जब उसने अपने जैकेट में आग लगा ली।

यूपी के गोरखपुर के तिवारीपुर के घसीकटरा चौराहे पर पुलिस चौकी के पास शनिवार को दोपहर बाद उस समय हड़कम्प मच गया जब एक युवक अपना आधार कार्ड दिलाने की मांग को लेकर स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। युवक का कहना था कि उसके पट्टीदारों ने उसका आधार कार्ड छीन लिया है। हालात तब और गंभीर हो गए, जब उसने अपने जैकेट में आग लगा ली। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने बगल के मकान की बालकनी से रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। युवक की पहचान सत्यम के रूप में हुई। वह खुद को तिवारीपुर के ही एक परिवार का गोद लिया बेटा बता रहा है। वह दोपहर बाद चौराहे पर पहुंचा और पोल पर चढ़ गया। पोल के ऊपर लोहे के एंगल पर बैठकर वह लगातार चिल्लाता रहा और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।

युवक को इस हालत में देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हो गया। इसी दौरान युवक ने अचानक अपनी जैकेट में माचिस से आग लगा ली। यह देख मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और तत्काल फायर स्टेशन गोलघर को सूचना दी गई। करीब 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

दमकल कर्मियों ने पहले युवक को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार आधार कार्ड दिलाने की बात दोहराता रहा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पोल के बगल में स्थित एक कटरा के सेकेंड फ्लोर पर पहुंचकर फायर कर्मियों ने युवक के हाथ से जलती जैकेट छीनी और आग बुझाई। इसके बाद सत्यम को सुरक्षित सेकेंड फ्लोर पर उतारकर नीचे लाया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि पारिवारिक विवाद में उसके पटीदारों ने उसके साथ मारपीट की है और आधार कार्ड छीन लिया है। सूचना पर पहुंची तिवारीपुर पुलिस ने युवक को कार्रवाई का आश्वासन देकर थाने ले गई और परिजनों से संपर्क शुरू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि युवक घरेलू विवाद को लेकर मानसिक तनाव में था। समय रहते दमकल टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

गोद लिए पिता के निधन के बाद मां नहीं दे रही आधार कार्ड सत्यम ने पुलिस को बताया कि तिवारीपुर क्षेत्र के एक परिवार ने उसे बचपन में अनाथालय से गोद लिया था। मई 2021 में पिता का निधन हो गया उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। युवक के मुताबिक मां और चाचा का परिवार उसके खिलाफ होने लगा और धीरे-धीरे उसे घर में रहने से रोक दिया गया। अंततः उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वह बरगदवा में एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। युवक का कहना है कि उसकी पहचान संबंधी सारे कागजात, आधार कार्ड, अनाथालय का पेपर,घर में ही थे। जब भी वह पेपर लेने जाता तब उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है। मारपीट में उसे कई बार चोट भी आई और जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कालेज तक में भर्ती रहा पर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।