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पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, योगी-मोदी ही भगवान! BJP विधायक का विवादित बयान

Apr 14, 2026 05:43 pm ISTPawan Kumar Sharma वार्ता, हरदोई
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हरदोई में भाजपा विधायक ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने योगी-मोदी को भगवान बताया लेकिन पत्थरों को पूजने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल एमएलए ने कहा कि मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा।

पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, योगी-मोदी ही भगवान! BJP विधायक का विवादित बयान

UP News: यूपी के हरदोई जिले में बाबा भीम राव आंबेडकर की जयंती पर एकीकृत पासी समाज के महासम्मेलन में दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले वाले भाजपा विधायक का मूर्ति पूजा पर विवादित बयान आया है जिसने सियासत को गरमा दिया है। विधायक ने योगी-मोदी को भगवान बताया लेकिन पत्थरों को पूजने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया है।

दरअसल, भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने मंच से कहा, 'हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में, अगर हम उनको मान रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं।' एकीकृत पासी समाज के इस सम्मलेन का आयोजन दलित बिरादरी के भाजपा सांसद अशोक रावत और जय प्रकाश रावत ने किया था। जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास राजयमंत्री कमलेश पासवान इस सम्मलेन के मुख्य अतिथि थे। विधायक के बयान के बाद सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि बाद में विधायक ने इस बयान पर सफाई भी दी।

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गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने मूर्ति पूजा पर विवादित बयान देते हुए कहा, 'जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है, तो हम क्यों न आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में, अगर हम उनको मान रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। इसलिए साथियों, ढोंग-पाखंडवाद सब छोड़कर अपने परिवार को, अपने समाज को एकत्रित करिये।'

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विवाद में घिरने के बाद दी सफाई

भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के मूर्ति पूजा पर दिए गए बयान को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका इशारा किसी विशेष मूर्ति या प्राण प्रतिष्ठा की ओर नहीं था, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ था। श्याम प्रकाश ने कहा मैं उन पत्थरों की बात कर रहा हूँ जिन्हें लोग अंधविश्वास में पूजते हैं समाज को शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनका व्यक्तिगत विषय है, और उनका बयान भी व्यक्तिगत मत है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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