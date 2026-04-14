पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, योगी-मोदी ही भगवान! BJP विधायक का विवादित बयान

हरदोई में भाजपा विधायक ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने योगी-मोदी को भगवान बताया लेकिन पत्थरों को पूजने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल एमएलए ने कहा कि मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा।

UP News: यूपी के हरदोई जिले में बाबा भीम राव आंबेडकर की जयंती पर एकीकृत पासी समाज के महासम्मेलन में दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले वाले भाजपा विधायक का मूर्ति पूजा पर विवादित बयान आया है जिसने सियासत को गरमा दिया है। विधायक ने योगी-मोदी को भगवान बताया लेकिन पत्थरों को पूजने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया है।

दरअसल, भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने मंच से कहा, 'हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में, अगर हम उनको मान रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं।' एकीकृत पासी समाज के इस सम्मलेन का आयोजन दलित बिरादरी के भाजपा सांसद अशोक रावत और जय प्रकाश रावत ने किया था। जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास राजयमंत्री कमलेश पासवान इस सम्मलेन के मुख्य अतिथि थे। विधायक के बयान के बाद सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि बाद में विधायक ने इस बयान पर सफाई भी दी।

गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने मूर्ति पूजा पर विवादित बयान देते हुए कहा, 'जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है, तो हम क्यों न आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में, अगर हम उनको मान रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। इसलिए साथियों, ढोंग-पाखंडवाद सब छोड़कर अपने परिवार को, अपने समाज को एकत्रित करिये।'