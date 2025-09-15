patni Man He nahi Rahi Thi Husband Calls Pandit Himself Marries Wife s Lover मान ही नहीं रही थी…, खुद ही पंडित को बुलाकर पति ने पत्नी की कराई प्रेमी से शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मान ही नहीं रही थी…, खुद ही पंडित को बुलाकर पति ने पत्नी की कराई प्रेमी से शादी

यूपी के अमेठी में शादी के बाद भी प्रेमी से लगातार बातचीत और मुलाकातें कर रही पत्नी को पति ने पहले समझाने की कोशिश की। जब वह मानने को तैयार नहीं हुई तो खुद ही पंडित को बुलाकर मंदिर में पत्नी की प्रेमी से शादी करा दी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अमेठीMon, 15 Sep 2025 12:16 AM
मान ही नहीं रही थी…, खुद ही पंडित को बुलाकर पति ने पत्नी की कराई प्रेमी से शादी

यूपी में पति-पत्नी वो वाला एक और मामला सामने आया है। अमेठी में कमरौली थाना क्षेत्र के सिंदुरवा गांव में युवक को जब अपनी पत्नी का किसी से अफेयर का पता चला तो पहले समझाने की कोशिश की। जब काफी समझाने के बाद भी पत्नी नहीं मान रही थी तो पंडित को बुलाकर मंदिर में पत्नी की उसके प्रेमी से ही शादी करा दी। खुद पति ने शादी के दौरान मौजूद रहते हुए कई रस्में निभाईं। इसका वीडियो भी बनवाया। अब खुद पति के द्वारा पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने का वीडियो वायरल भी हो रही है।

पूरे दीना का पुरवा मजरे सिंदुरवा निवासी शिवशंकर प्रजापति की शादी इसी साल दो मार्च को पूरबगांव रानीगंज निवासी उमा देवी से हुई थी। शादी के बाद भी उमा लगातार फोन पर किसी से बात करती रहती थी। जब शिवशंकर ने जानकारी की तो पता चला कि उसकी पत्नी का नियावां निवासी विशाल प्रजापति से दो साल पहले से ही प्रेम संबंध चल रहा है।

शिवशंकर ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की। लेकिन उसने विशाल से बात करना नहीं छोड़ा। वह मोबाइल पर घंटों अपने प्रेमी से बातचीत करती रहती। पति को जानकारी हुई कि दोनों चोरी-छिपे मिलते भी हैं। पति ने कहा कि हमने तो काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह मान ही नहीं रही थी। वह केवल दो महीने मेरे घर रही। उसके बाद लगातार अपने मायके ही चली जाती थी।

दोनों का विवाद पुलिस तक भी पहुंचा। जिस पर पुलिस ने दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया। इसके बाद शिवशंकर ने पत्नी से अलग होने का निर्णय लिया और अपने ससुराल वालों को भी जानकारी दी। इसके बाद शिवशंकर ने आपसी रजामंदी से अपनी पत्नी उमा देवी का विवाह उसके प्रेमी विशाल से कराने का फैसला किया। पंडित को बुलाया और परिजनों व ग्रामीणों की मौजूदगी में मंदिर में दोनों की शादी करा दी।

