मर्ज हार्निया का था ऑपरेशन हाइड्रोसील का किया; झोलाछाप डॉक्टर ने ली मरीज की जान!

बहराइच में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत ऑपरेशन करने से युवक की मौत हो गई। हार्निया के बजाय हाइड्रोसील का ऑपरेशन करने से नसें कट गईं और ज्यादा खून बहने से हालत बिगड़ गई। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जबकि स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा है।

बहराइच जिले में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और अवैध क्लीनिकों की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फखरपुर क्षेत्र के भिलौरा मोड़ स्थित एक कथित क्लिनिक में हार्निया का इलाज कराने पहुंचे 31 वर्षीय अमरेश की गलत ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। आरोप है कि झोलाछाप ने हार्निया के बजाय हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया, जिससे बारीक नसें कट गईं और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

हार्निया की बजाय हाइड्रोसील का ऑपरेशन बौंड़ी थाना क्षेत्र के बिस्वां गांव निवासी अमरेश पिछले करीब एक साल से हार्निया की समस्या से परेशान थे। गांव की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह पर परिजन उन्हें भिलौरा मोड़ स्थित क्लिनिक में लेकर पहुंचे, जहां ऑपरेशन की सुविधा होने और बाहर से डॉक्टर बुलाने का दावा किया जाता था। मृतक के भाई राजेश का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान भारी लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के बाद लगातार खून बहता रहा, लेकिन समय रहते उचित इलाज नहीं दिया गया। बाद में मरीज को डिस्चार्ज कर लखनऊ ले जाने को कह दिया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

झोलाछाप डॉक्टरों की करतूत परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार शर्मा ने मामले की जांच के लिए टीम भेजने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा गलत इलाज या ऑपरेशन से मौत की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। कुछ समय पहले सीतापुर में प्रसव के दौरान अवैध क्लिनिक में महिला की मौत का मामला सामने आया था, जबकि उन्नाव और बदायूं में भी गलत इंजेक्शन या ऑपरेशन से मरीजों की जान जाने के मामले चर्चा में रहे।