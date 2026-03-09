गलत इंजेक्शन लगाने का विरोध किया तो मरीज को जड़े थप्पड़, लोहिया अस्पताल में वकीलों का हंगामा

लखनऊ के लोहिया संस्थान की इमरजेंसी में महिला अधिवक्ता ने मेडिकल स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाने, थप्पड़ मारने और सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। सूचना पर अधिवक्ता पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने सुरक्षाकर्मी समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी में शनिवार रात इलाज को लेकर विवाद हो गया। एक महिला अधिवक्ता ने मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों पर गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने, विरोध करने पर थप्पड़ मारने और मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अन्य अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। देर रात तक इमरजेंसी के ट्रायज एरिया में अफरातफरी का माहौल बना रहा। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

नस नहीं मिलने पर कई बार इंजेक्शन लगाया विभूतिखंड थाना पुलिस के मुताबिक इंदिरानगर निवासी महिला अधिवक्ता ने तहरीर देकर बताया कि शनिवार रात उनकी छोटी बहन को डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई थी। वह उसे लेकर रात में लोहिया संस्थान की इमरजेंसी पहुंचीं। वहां मौजूद डॉक्टर ने बहन को इंजेक्शन लगाने के लिए महिला स्वास्थ्यकर्मी को निर्देश दिया। आरोप है कि स्वास्थ्यकर्मी ने कई बार हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की लेकिन नस न मिलने की बात कहकर सुई निकाल लेती रही। इस दौरान बार-बार सुई लगाने से बहन का हाथ जख्मी हो गया।

गलत इंजेक्शन के विरोध पर जड़े थप्पड़ महिला अधिवक्ता का कहना है कि उनकी बहन ने इस पर आपत्ति जताई तो स्वास्थ्यकर्मी ने कूल्हे में इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसे तेज दर्द होने लगा। गलत इंजेक्शन लगाने का विरोध करने पर बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान मौजूद महिला डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी पिंकी और अन्य कर्मचारियों ने भी हाथापाई की। अधिवक्ता का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई और कपड़े भी फाड़ दिए गए।

लोहिया अस्पताल में वकीलों का हंगामा घटना की जानकारी मिलते ही कई अन्य अधिवक्ता भी अस्पताल पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। काफी देर तक ट्रायज एरिया में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई। विभूतिखंड पुलिस ने महिला अधिवक्ता की तहरीर पर सुरक्षाकर्मी पिंकी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं संस्थान के सुरक्षा प्रभारी की ओर से भी पुलिस को तहरीर दी गई है, जिस पर जांच की जा रही है।