प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू से मरीज गायब, परिजनों का हंगामा, सीसीटीवी से पता चल गई हकीकत
फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल से मरीज के गायब होने से हड़कंप मच गया। मरीज अस्पताल की आईसीयू से निकलकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। परिजनों को जब मरीज आईसीयू में नहीं मिला तो हंगामा कर दिया।
यूपी के फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल से मरीज के गायब होने से हड़कंप मच गया। मरीज अस्पताल की आईसीयू से निकलकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। परिजनों को जब मरीज आईसीयू में नहीं मिला तो हंगामा कर दिया और सड़क पर आकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो अस्पताल से मरीज के गायब होने का राज खुला। कैमरे में मरीज आधा किमी की दूरी पर पेट्रोल पंप के पास देखा गया। इसके बाद परिजनों और पुलिस के साथ अस्पताल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली।
मामला उत्तर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल का है। यहां की आईसीयू में मटसेना थाना क्षेत्र के आनंदीपुर करकौली मिश्री का पुरा निवासी गोवर्धन पुत्र जसरान को 10 फरवरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वह आईसीयू में भेजा गया और लगातार यहीं पर उपचार चल रहा था। बुधवार की दोपहर के बाद अचानक मरीज कहां पर गायब हो गया। परिजनों को जब पता चला कि मरीज बिना बताए गायब है तो हड़कंप मच गया।
परिजनों ने लगाया जाम
मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से जानकारी मांगी तो वह भी कुछ नहीं बता पाए। परिजन उसको लगातार देर शाम तक खोजते रहे। मरीज के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहुंचकर अस्पताल के स्टाफ से बातचीत की। गुस्साए परिजन अस्पताल के बाहर सर्विस लेन पर बैठ गए और जाम लगाकर हंगामा करने लगे। तीमारदारों के काफी देर तक हंगामा के बीच पुलिस ने सीसीटीवी से मरीज को खोजना शुरू किया। थाना उत्तर प्रभारी ने बताया कि मरीज देर रात को आधा किमी दूरी पर एक पेट्रोल पंप पर मिल गया। इसके बाद परिजनों, अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। जांच में आया कि मरीज मनसिक रूप से अस्वस्थ भी है और वह चुपचाप आईसीयू से निकल गया था।
शौच को जाते दो युवकों पर गिरे हाईटेंशन के तार
वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में हादसा हो गया। हाईटेंशन लाइन के विद्युत तार दो युवकों के ऊपर गिर गए। दोनों युवकों की तारों की चपेट में आने से जलकर मौत हो गई। घटना के बाद परिवारों में चीख पुकार मच गई। एका पुलिस ने पहुंचकर गुस्साए लोगों को शांत किया और शवों को पीएम के लिए भिजवाया। गुरुवार की सुबह थाना एका के रुहासी पट्टी में दो युवक भूपेंद्र (28) पुत्र जगदीश और प्रदीप (28) पुत्र अशोक गांव से खेतों की ओर शौच के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे गांव में गली से बाहर निकले तभी 11 हजार की लाइन के हाईटेंशन लाइन के तारों में स्पार्किंग हुई और वे टूटकर गिर गए। तारों के गिरते ही दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों युवकों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया और तारों में बुरी तरह फंस गए। दोनों युवकों की मौके पर ही विद्युत करंट से जलकर मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें