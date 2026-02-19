प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू से मरीज गायब, परिजनों का हंगामा, सीसीटीवी से पता चल गई हकीकत

फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल से मरीज के गायब होने से हड़कंप मच गया। मरीज अस्पताल की आईसीयू से निकलकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। परिजनों को जब मरीज आईसीयू में नहीं मिला तो हंगामा कर दिया।

यूपी के फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल से मरीज के गायब होने से हड़कंप मच गया। मरीज अस्पताल की आईसीयू से निकलकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। परिजनों को जब मरीज आईसीयू में नहीं मिला तो हंगामा कर दिया और सड़क पर आकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो अस्पताल से मरीज के गायब होने का राज खुला। कैमरे में मरीज आधा किमी की दूरी पर पेट्रोल पंप के पास देखा गया। इसके बाद परिजनों और पुलिस के साथ अस्पताल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली।

मामला उत्तर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल का है। यहां की आईसीयू में मटसेना थाना क्षेत्र के आनंदीपुर करकौली मिश्री का पुरा निवासी गोवर्धन पुत्र जसरान को 10 फरवरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वह आईसीयू में भेजा गया और लगातार यहीं पर उपचार चल रहा था। बुधवार की दोपहर के बाद अचानक मरीज कहां पर गायब हो गया। परिजनों को जब पता चला कि मरीज बिना बताए गायब है तो हड़कंप मच गया।

परिजनों ने लगाया जाम मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से जानकारी मांगी तो वह भी कुछ नहीं बता पाए। परिजन उसको लगातार देर शाम तक खोजते रहे। मरीज के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहुंचकर अस्पताल के स्टाफ से बातचीत की। गुस्साए परिजन अस्पताल के बाहर सर्विस लेन पर बैठ गए और जाम लगाकर हंगामा करने लगे। तीमारदारों के काफी देर तक हंगामा के बीच पुलिस ने सीसीटीवी से मरीज को खोजना शुरू किया। थाना उत्तर प्रभारी ने बताया कि मरीज देर रात को आधा किमी दूरी पर एक पेट्रोल पंप पर मिल गया। इसके बाद परिजनों, अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। जांच में आया कि मरीज मनसिक रूप से अस्वस्थ भी है और वह चुपचाप आईसीयू से निकल गया था।