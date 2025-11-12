Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newspatient empties doctor s account defrauds him in the name of online consultation
मरीज ने डॉक्टर का खाता कर दिया साफ, ऑनलाइन कंसल्टेशन के नाम पर लगाया चूना

मरीज ने डॉक्टर का खाता कर दिया साफ, ऑनलाइन कंसल्टेशन के नाम पर लगाया चूना

संक्षेप: उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मरीज बताया और ऑनलाइन परामर्श के लिए पैसे भेजने की बात कही। थोड़ी देर बाद कॉलर ने डॉक्टर से स्कैनर कोड मांगा। जैसे ही डॉक्टर ने कोड साझा किया, उनके खाते से क्रमशः 49,511रुपए, 99,588 रुपए और 99,588 रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई।

Wed, 12 Nov 2025 04:10 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में मरीज बनकर एक साइबर ठग ने डॉक्टर का खाता साफ कर दिया। उसने ऑनलाइन कंसल्टेशन के नाम पर डाक्टर से 2.48 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला, शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर पूर्वी का है। डॉ. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव इस साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। उन्होंने इसकी सूचना साइबर थाना और 1930 हेल्पलाइन पर देकर खाते को तत्काल बंद कराया। बुधवार को शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि 8 सितंबर 2025 की शाम करीब 4:15 बजे उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मरीज बताया और ऑनलाइन परामर्श के लिए पैसे भेजने की बात कही। थोड़ी देर बाद कॉलर ने डॉक्टर से स्कैनर कोड (QR Code) मांगा। जैसे ही डॉक्टर ने कोड साझा किया, उनके पंजाब नेशनल बैंक, बशारतपुर शाखा के खाते से क्रमशः 49,511रुपए, 99,588 रुपए और 99,588 रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई। अनजान फोन नंबर से कॉल करने वालों ने खुद को प्रमील कुमार और एसके रावत बताया। घटना का पता चलते ही डॉक्टर ने बैंक जाकर खाता फ्रीज कराया और साइबर पोर्टल पर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉ. श्रीवास्तव ने प्रशासन से आग्रह किया है कि आरोपियों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सके।

स्कार्पियो दिलाने के नाम पर दस लाख की ठगी

वहीं गोरखपुर के ही सहजनवा इलाके के गीडा थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के रहने वाले एक युवक को स्कॉर्पियो दिलाने के नाम पर गांव के जालसाजों ने फर्जी कागजात व दूसरा वाहन दिखाकर दस लाख हड़प लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच कर दी। क्षेत्र हरदिया निवासी शौर्यनिधी मिश्र ने पुलिस को बताया गांव का युवक गाड़ी बेचने और खरीदने का कार्य करता है। उससे एक स्कॉर्पियो लेने बात हुई। उसने एक स्कॉर्पियो और कागज दिखाया। उसको खरीदने का सौदा तय हो गया। गांव के युवक के खाते में 10.33 लाख खाते में तीन लाख नगद दे दिया।

