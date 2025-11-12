मरीज ने डॉक्टर का खाता कर दिया साफ, ऑनलाइन कंसल्टेशन के नाम पर लगाया चूना

संक्षेप: उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मरीज बताया और ऑनलाइन परामर्श के लिए पैसे भेजने की बात कही। थोड़ी देर बाद कॉलर ने डॉक्टर से स्कैनर कोड मांगा। जैसे ही डॉक्टर ने कोड साझा किया, उनके खाते से क्रमशः 49,511रुपए, 99,588 रुपए और 99,588 रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई।

यूपी के गोरखपुर में मरीज बनकर एक साइबर ठग ने डॉक्टर का खाता साफ कर दिया। उसने ऑनलाइन कंसल्टेशन के नाम पर डाक्टर से 2.48 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला, शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर पूर्वी का है। डॉ. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव इस साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। उन्होंने इसकी सूचना साइबर थाना और 1930 हेल्पलाइन पर देकर खाते को तत्काल बंद कराया। बुधवार को शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि 8 सितंबर 2025 की शाम करीब 4:15 बजे उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मरीज बताया और ऑनलाइन परामर्श के लिए पैसे भेजने की बात कही। थोड़ी देर बाद कॉलर ने डॉक्टर से स्कैनर कोड (QR Code) मांगा। जैसे ही डॉक्टर ने कोड साझा किया, उनके पंजाब नेशनल बैंक, बशारतपुर शाखा के खाते से क्रमशः 49,511रुपए, 99,588 रुपए और 99,588 रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई। अनजान फोन नंबर से कॉल करने वालों ने खुद को प्रमील कुमार और एसके रावत बताया। घटना का पता चलते ही डॉक्टर ने बैंक जाकर खाता फ्रीज कराया और साइबर पोर्टल पर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉ. श्रीवास्तव ने प्रशासन से आग्रह किया है कि आरोपियों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सके।