जाम में चली गई जान; कानपुर-सागर हाईवे पर फंसा रहा मरीज, तीन महीने में तीसरी मौत

संक्षेप: कानपुर-सागर हाईवे पर 40 किमी लंबे जाम में फंसने से 33 वर्षीय संजय यादव की मौत हो गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाते समय वाहन जाम में अटक गया। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है

कानपुर-सागर हाईवे पर गुरुवार रात लगे भीषण जाम ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के अनुसार, कानपुर नगर के थाना सजेती क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर मोड़ से लेकर मौदहा तक करीब 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें वाहन रातभर रेंगते रहे। इसी जाम में फंसने के कारण गंभीर रूप से बीमार युवक को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान जलालपुर थाना क्षेत्र के धौहल गांव निवासी 33 वर्षीय संजय यादव के रूप में हुई है। बताया गया कि संजय यादव मसगवां गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। गुरुवार शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टी होने लगी। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मौदहा लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस भेज दिया गया। हालांकि, शुक्रवार तड़के उसकी हालत फिर गंभीर हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया।