Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspatient death at the hospital led to a 3 hour road blockade police used batons to disperse the crowd
अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, 3 घंटे रोड जाम; पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ा

अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, 3 घंटे रोड जाम; पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ा

संक्षेप: गोरखपुर के एक अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल हो गया। महिला का शव लेकर परिजनों ने जाम लगा दिया और डॉक्टर पर केस दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस के आश्वासन पर भी नहीं माने। जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया।

Tue, 28 Oct 2025 10:55 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर मंगलवार शाम को बवाल हो गया। महिला का शव लेकर परिजनों ने तीन बजे जाम लगा दिया और डॉक्टर पर केस दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस के आश्वासन पर भी नहीं माने और तीन घंटे तक बांसगांव-माल्हनपार रोड जाम रहा। बाद में छह बजे के करीब पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल के जांच की सूचना दी है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

बांसगांव के रावतपार निवासी ब्रह्मदेव की पत्नी गीता देवी (40) के पेट में दर्द होने की शिकायत थी। परिजनों ने माल्हनपार स्थित चंद सेवा आश्रम में 20 अक्तूबर को भर्ती कराए थे। डॉक्टर ने पेट में ट्यूमर की जानकारी देकर एक लाख रुपये खर्च में ऑपरेशन की जानकारी दी। 25 अक्तूबर की रात में ऑपरेशन के बाद तबीयत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने गीता को शहर के एक नर्सिंग होम में रेफर कर दिया। यहां पर इलाज के नाम पर धीरे-धीरे 75 हजार रुपये जमा कराए गए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:गैंगस्टर एक्ट में फंसे सपा नेता का मकान कुर्क, भाई पर एक लाख का इनाम

परिजनों ने मरीज को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां 26 अक्तूबर को उसकी स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है, जिस पर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उसके बाद मरीज की तबीयत और खराब हो गई। 28 अक्तूबर की सुबह लगभग 8:45 बजे गीता देवी की मौत हो गई। लखनऊ से आने के बाद परिजन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और अपराह्न करीब 3 बजे शव को रखकर बांसगांव-माल्हनपार रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ बांसगांव पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शाम छह बजे तक पुलिस ने समझाया, लेकिन उनके न मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा।

इस मामले में एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि एक अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। परिजनों ने लापरवावही का आरोप लगाकर जाम लगाया था। परिजनों से तहरीर मांगी गयी है। जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |