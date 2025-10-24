CHC ने कर्मचारी न होने की बात कहकर लौटाया, मरीज ने स्कूटी पर बैठकर खुद काटा प्लास्टर, वीडियो वायरल

संक्षेप: जालौन सीएचसी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहां दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में कर्मचारी न मिलने पर एक महिला स्कूटी पर बैठकर खुद ही कैंची से अपने पैर का प्लास्टर काट रही है। वहीं जहर खाने के बाद सीएचसी लाई गई युवती को काफी देर तक इलाज नहीं मिलने पर परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले गए।

यूपी के जालौन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। इसके दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में कर्मचारी न मिलने पर एक महिला स्कूटी पर बैठकर खुद ही कैंची से अपने पैर का प्लास्टर काट रही है। वहीं जहर खाने के बाद सीएचसी लाई गई युवती को काफी देर तक इलाज नहीं मिला तो परिजन उसे बाइक पर बैठाकर दूसरे अस्पताल ले गए। हालांकि आपका अपना लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

नगर निवासी महिला शिखा सोनी पैर का प्लास्टर कटवाने के लिए सीएचसी जालौन पहुंची थी। महिला ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने प्लास्टर काटने के लिए कोई कर्मचारी न होने की बात कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद वह खुद ही अस्पताल परिसर के बाहर प्लास्टर काटने लगी। इस मामले में सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डॉ. केडी गुप्ता ने बताया कि ऐसी कोई महिला उनके पास नहीं आई है। दूसरे प्रकरण में कुसमरा की रहने वाली एक युवती कोई विषाक्त पदार्थ खाकर अस्पताल में पहुंची थी।

परिजनों ने उसे जनरल वार्ड में लिटा दिया और डॉक्टर का इंतजार करने लगे। काफी देर तक डॉक्टर नहीं पहुंचे तो परिजन युवती को बाइक पर बैठाकर ले गए। इस मामले में जब चिकित्साधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बताया कि जिस समय युवती अस्पताल पहुंची, डॉक्टर एक मरीज को देख रहे थे। उसे देखने के बाद जब डॉक्टर वार्ड में पहुंचे तो युवती को परिजन ले जा चुके थे।