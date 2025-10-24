Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspatient cut the plaster himself after the CHC returned it saying there were no staff
CHC ने कर्मचारी न होने की बात कहकर लौटाया, मरीज ने स्कूटी पर बैठकर खुद काटा प्लास्टर, वीडियो वायरल

CHC ने कर्मचारी न होने की बात कहकर लौटाया, मरीज ने स्कूटी पर बैठकर खुद काटा प्लास्टर, वीडियो वायरल

संक्षेप: जालौन सीएचसी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहां दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में कर्मचारी न मिलने पर एक महिला स्कूटी पर बैठकर खुद ही कैंची से अपने पैर का प्लास्टर काट रही है। वहीं जहर खाने के बाद सीएचसी लाई गई युवती को काफी देर तक इलाज नहीं मिलने पर परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले गए।

Fri, 24 Oct 2025 08:34 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, जालौन
share Share
Follow Us on

यूपी के जालौन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। इसके दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में कर्मचारी न मिलने पर एक महिला स्कूटी पर बैठकर खुद ही कैंची से अपने पैर का प्लास्टर काट रही है। वहीं जहर खाने के बाद सीएचसी लाई गई युवती को काफी देर तक इलाज नहीं मिला तो परिजन उसे बाइक पर बैठाकर दूसरे अस्पताल ले गए। हालांकि आपका अपना लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

नगर निवासी महिला शिखा सोनी पैर का प्लास्टर कटवाने के लिए सीएचसी जालौन पहुंची थी। महिला ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने प्लास्टर काटने के लिए कोई कर्मचारी न होने की बात कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद वह खुद ही अस्पताल परिसर के बाहर प्लास्टर काटने लगी। इस मामले में सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डॉ. केडी गुप्ता ने बताया कि ऐसी कोई महिला उनके पास नहीं आई है। दूसरे प्रकरण में कुसमरा की रहने वाली एक युवती कोई विषाक्त पदार्थ खाकर अस्पताल में पहुंची थी।

ये भी पढ़ें:पति ने बंद कमरे में पीट-पीटकर ली बीवी की जान, ससुर से अवैध संबंध का था शक

परिजनों ने उसे जनरल वार्ड में लिटा दिया और डॉक्टर का इंतजार करने लगे। काफी देर तक डॉक्टर नहीं पहुंचे तो परिजन युवती को बाइक पर बैठाकर ले गए। इस मामले में जब चिकित्साधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बताया कि जिस समय युवती अस्पताल पहुंची, डॉक्टर एक मरीज को देख रहे थे। उसे देखने के बाद जब डॉक्टर वार्ड में पहुंचे तो युवती को परिजन ले जा चुके थे।

इस मामले में सीएमओ डॉ. एनडी शर्मा का कहना है कि किसी को प्लास्टर चढ़ाया गया है तो डॉक्टर ने लिखा होगा कि कितनी अवधि के लिए चढ़ाया गया है। अगर महिला अपने हाथ से प्लास्टर काट रही है और सीएचसी में डॉक्टर ने मना किया है तो मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |