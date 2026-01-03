Hindustan Hindi News
अस्पताल की खिड़की का शीशा तोड़कर मरीज ने कूदकर दे दी जान, परिजनों ने किया हंगामा

मेरठ में गढ़ रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से एक मरीज ने कूदकर जान दे दी। इसकी खबर लगते ही अस्पताल में प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।

Jan 03, 2026 07:06 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, कार्यालय संवाददाता
यूपी के मेरठ में गढ़ रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से एक मरीज ने कूदकर जान दे दी। इसकी खबर लगते ही अस्पताल में प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जान देने वाले मरीज की पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अस्पताल प्रशासन के अनुसार संजय नाम का मरीज 31 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसके बाद से शुक्रवार तक आईसीयू में ही था। शुक्रवार की रात वह टॉयलेट जाने के लिए उठा। उसके साथ एक स्टाफ उसको लेकर गया। स्टाफ बाहर खड़ा हुआ था। मरीज टॉयलेट के अंदर था, पहले वह बाहर आया, फिर दोबारा से अंदर चला गया।

मरीज ने गेट बंद कर लिया और शीशा तोड़कर बाहर की तरफ कूद गया। मरीज के आत्महत्या की खबर से अस्पताल प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में मरीज को वापस अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों को जब इसकी जानकाी मिली तो वह अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मृतक की पत्नी ने अस्पताल स्टाफ पर पति को नीच फेंकने का आरोप लगाया। एक वीडियो में वह बिलखती हुई इस बात पर अड़ी है कि उसे उसका पति वैसा ही चाहिए, जैसा वह उसे लाई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने घटना को आत्महत्या बताया है।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर संजय नामक मरीज की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस जांच कर रही है।

