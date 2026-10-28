पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपराधिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति का उल्लेख होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी शामिल होना चाहिए कि अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई या नहीं और अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है या नहीं।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए दी जाने वाली पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपराधिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी जाए। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई या नहीं और अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है या नहीं।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुरेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी केवल केस क्राइम नंबर का उल्लेख करके या किसी व्यक्ति के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का विवरण देकर अपना काम पूरा नहीं मान सकते। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में जरूरी विवरण शामिल करें और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। इस मामले को इसी उद्देश्य के लिए चार नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

याची ने अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण उनका आवेदन गत 12 मई से लंबित था। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने याची के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह भी बताया गया कि सह अभियुक्त राम ध्यान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। साथ ही पुष्टि की गई कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को याची के शैक्षणिक रिकॉर्ड, जन्म तिथि, नाम और अन्य विवरणों की जांच करने के बाद लंबित आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए।

सटीक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की आवश्यकता पर भी जोर कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को आदेश दिया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने के छह सप्ताह के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जाए। कोर्ट ने सटीक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि हर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी केवल केस क्राइम नंबर या अदालत में दाखिल चार्जशीट का विवरण देकर अपना काम पूरा नहीं मान सकते। रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पासपोर्ट आवेदक के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं और यदि हां तो अदालत ने उस पर संज्ञान लिया है या नहीं। साथ ही चार्जशीट अदालत में पेश नहीं की गई तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसकी मौजूदा स्थिति क्या है।