पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपराधिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति का उल्लेख होना चाहिए: हाईकोर्ट
पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपराधिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति का उल्लेख होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी शामिल होना चाहिए कि अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई या नहीं और अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है या नहीं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए दी जाने वाली पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आपराधिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी जाए। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई या नहीं और अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है या नहीं।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुरेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी केवल केस क्राइम नंबर का उल्लेख करके या किसी व्यक्ति के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का विवरण देकर अपना काम पूरा नहीं मान सकते। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में जरूरी विवरण शामिल करें और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। इस मामले को इसी उद्देश्य के लिए चार नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
याची ने अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण उनका आवेदन गत 12 मई से लंबित था। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने याची के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह भी बताया गया कि सह अभियुक्त राम ध्यान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। साथ ही पुष्टि की गई कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को याची के शैक्षणिक रिकॉर्ड, जन्म तिथि, नाम और अन्य विवरणों की जांच करने के बाद लंबित आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए।
सटीक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की आवश्यकता पर भी जोर
कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को आदेश दिया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने के छह सप्ताह के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जाए। कोर्ट ने सटीक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि हर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी केवल केस क्राइम नंबर या अदालत में दाखिल चार्जशीट का विवरण देकर अपना काम पूरा नहीं मान सकते। रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पासपोर्ट आवेदक के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं और यदि हां तो अदालत ने उस पर संज्ञान लिया है या नहीं। साथ ही चार्जशीट अदालत में पेश नहीं की गई तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसकी मौजूदा स्थिति क्या है।
पुलिस सत्यापन फॉर्म में सभी विवरण शामिल होने चाहिए
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने क्लोज़र रिपोर्ट पर कोई आदेश किया है या नहीं। यदि मुकदमा शुरू हो गया तो उसकी स्थिति भी बताई जानी चाहिए। उचित सत्यापन के बाद पासपोर्ट कार्यालय या विदेश मंत्रालय को भेजे जाने वाले पुलिस सत्यापन फॉर्म में ये सभी विवरण शामिल होने चाहिए। इसलिए कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें