CM योगी की मां का निधन बेहद दुखद; अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर शोक संदेश जारी कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना जताई है। उन्होने एक्स पर लिखा कि उप्र के मुख्यमंत्री जी की पूज्य माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज (शुक्रवार) 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली।
बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई ने उनके निधन की पुष्टि की है। सावित्री देवी के निधन की खबर से पंचूर गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, सावित्री देवी शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अपने आवास पर दुनिया को अलविदा कह गईं। वह अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहती थीं। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को हरिद्वार लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचने की संभावना है।
पौड़ी के पंचूर में रहता है परिवार
सावित्री देवी उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। इससे पहले 14 मई 2024 को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। उन्हें जिरियाट्रिक वार्ड में रखा गया था। मां के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ मूल रूप से पंचूर गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का वर्ष 2020 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था।
सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावित्री देवी के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।