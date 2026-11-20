सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर शोक संदेश जारी कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं

बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई ने उनके निधन की पुष्टि की है। सावित्री देवी के निधन की खबर से पंचूर गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, सावित्री देवी शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अपने आवास पर दुनिया को अलविदा कह गईं। वह अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहती थीं। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को हरिद्वार लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचने की संभावना है।

पौड़ी के पंचूर में रहता है परिवार सावित्री देवी उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। इससे पहले 14 मई 2024 को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। उन्हें जिरियाट्रिक वार्ड में रखा गया था। मां के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ मूल रूप से पंचूर गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का वर्ष 2020 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था।