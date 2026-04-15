ट्रेनों में अब यात्रियों को नहीं लगेगा झटका, डिरेल होने की घटनाओं में आएगी कमी, जानिए कैसे
ट्रेनों में अब यात्रियों को झटका नहीं लगेगा। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। क्रॉसिंग पर पड़ने वाले जोड़ को हाईटेक मशीनों से वेल्ड करने से जर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहियों के पटरी से उतरने की घटनाओं में भी काफी कमी आएगी।
UP News: रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक होगी। रेलवे यात्रियों को ट्रेनों में अब जर्क (झटका) नहीं लगेगा। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। क्रॉसिंग पर पड़ने वाले जोड़ को हाईटेक मशीनों से वेल्ड करने से जर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इससे संरक्षा भी मजबूत होगी और पहियों के पटरी से उतरने की घटनाओं में भी काफी कमी आएगी।
अभी तक ट्रेन क्रॉसिंग पर पहुंचती है तो वहां जर्क महसूस होता है। अब ऐसा नहां होगा। पटरियों के बीच के गैप को किसी पदार्थ से भरने के बजाए पटरियां फैलाकर उन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। इससे पटरियों की मजबूती पूरी तरह से बरकरार रहती है और उस पर खुरदुरापन नहीं रहता है। पूर्वोत्तर रेलवे में 80 फीसदी सेक्शन में यह काम पूरा हो गया है। अफसरों का कहना है कि बाकी बचे 20 फीसदी रूटों और सेक्शन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह का संरक्षा का काम करने वाला एनईआर सबसे पहला रेलवे है।
फ्लैश बट से जोड़ी जा रहीं पटरियां
पटरियों को जोड़ने के लिए रेलवे फ्लैश बट तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इससे समय तो कम लगता ही है, मजबूती भी बनी रहती है। अभी तक रेलवे एंटी प्रक्रिया से पटरियों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करता था, जिसमें अधिक समय लगता था। वेल्डिंग के लिए ब्लॉक अधिक लेने के कारण ट्रेनें लेट होती थीं, लेकिन फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से कम समय के ब्लॉक में पटरियों को जोड़ दिया जाता है।
रेल की पैरेंट बॉडी के समान होती है वेल्ड सामग्री
फ्लैश बट वेल्डिंग अनिवार्य रूप से एक फोर्जिंग प्रक्रिया है और वेल्ड की सामग्री रासायनिक रूप से रेल की पैरेंट बॉडी के समान होती है। इसकी ताकत और अन्य विशेषताएं भी रेल की बॉडी के लगभग समान हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग आम तौर पर कमजोर नहीं होती है। पहले फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया सिर्फ कारखानों में ही की जाती थी। अब इसका इस्तेमाल पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें