इस रूट के यात्रियों की सांसत, मेगा ब्लॉक के चलते आज से 26 तक निरस्त रहेंगी ट्रेनें

गोरखपुर-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और नकहा-गोरखपुर दोहरीकरण के लिए प्री और नॉन इंटरलॉकिंग काम के लिए रेल प्रशासन ने मेगा ब्लॉक लिया है। इसके चलते गोरखपुर-लखनऊ मेन रूट पर सोमवार से 26 सितंबर तक 109 ट्रेनों का संचलन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। हालांकि यात्रियों की सहूलियत के लिए रेल प्रशासन ने 14 ट्रेनों को विभिन्न तारीखों में रीस्टोर कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच 22 सितंबर को प्री नान इंटरलॉकिंग कार्य कराया जाएगा।

इसके बाद 23 से 26 सितंबर तक इस रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसी बीच नकहा-गोरखपुर के बीच डबल लाइन पर भी नॉन इंटरलाॅकिंग काम कराया जाएगा। 26 सितंबर को मुख्य संरक्षा आयुक्त इन कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद दोनों रूटों पर ट्रेनें सरपट दौडेंगी। तीसरी लाइन पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलने लगेंगी।

निरस्तीकरण (प्रमुख ट्रेनें) गोरखपुर से 21 से 26 सितम्बर तक चलने वाली 12555 गोरखपुर-बठिण्डा एक्सप्रेस तथा बठिण्डा से 22 से 27 सितम्बर,2025 तक चलने वाली 12556 बठिण्डा-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

अमृतसर से 21 सितम्बर,2025 को चलने वाली 22424 अमृतसर-गोरखपुर एक्सप्रेस और गोरखपुर से 22 सितम्बर को चलने वाली 22423 गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

गोरखपुर से 22 सितम्बर को चलने वाली 12587 गोरखपुर-जम्मू .तवी एक्सप्रेस तथा जम्मूतवी से 27 सितम्बर को चलने वाली 12588 जम्मूतवी-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

गोरखपुर से 22, 23 एवं 25 सितम्बर,2025 को चलने वाली 12595 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस तथा आनन्द विहार टर्मिनस से 23, 24 एवं 26 सितम्बर को चलने वाली 12596 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

कटिहार से 22 एवं 25 सितम्बर, 2025 को चलने वाली 15705 कटिहार-दिल्ली एक्सप्रेस और दिल्ली से 23 एवं 26 सितम्बर,2025 को चलने वाली 15706 दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

रक्सौल से 22 से 27 सितम्बर तक चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस तथा आनन्द विहार टर्मिनस से 23 से 28 सितम्बर,2025 तक चलने वाली 15274 आनन्द विहार टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

जम्मूतवी से 23 सितम्बर,2025 को चलने वाली 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस तथा भागलपुर से 25 सितम्बर,2025 को चलने वाली 15097 भागलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।