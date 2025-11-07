तेजस, वंदेभारत, पुष्पक सहित 7 ट्रेनों के यात्रियों को कल नहीं मिलेगी यह सुविधा, जानें वजह
संक्षेप: लखनऊ जंक्शन से जाने और आने वाली तेजस, वंदेभारत, पुष्पक सहित सात ट्रेनों के यात्रियों को कल यह सुविधा नहीं मिलेगी। सुबह सात बजे से प्लेटफार्म नंबर छह पर लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित होने के कारण ही इसे बंद किया गया है।
लखनऊ जंक्शन से जाने और आने वाली तेजस, वंदेभारत, पुष्पक सहित सात ट्रेनों के यात्रियों को शनिवार सुबह प्लेटफार्म पर जाने के लिए कैब वे की सुविधा नहीं मिलेगी। सुबह सात बजे से प्लेटफार्म नंबर छह पर लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित होने के कारण ही इसे बंद किया गया है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ही यात्रियों के लिए इसे खोला जाएगा।
वंदे भारत का शुभारंभ कार्यक्रम लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर छह पर शनिवार की सुबह सात बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि ट्रेन रवानगी तक चलेगा। कार्यक्रम की तैयारी के लिए शुक्रवार की दोपहर से प्लेटफार्म पर साज-सजावट का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिसके चलते कैब वे को बंद कर दिया गया। लिहाजा, शुक्रवार शाम से लेकर रात को आने वाली ट्रेनों में तेजस, वंदे भारत, डबल डेकर और जाने वाली ट्रेनों में लखनऊ-छपरा, पुष्पक, मैलानी, काठगोदाम और लखनऊ-बनारस एक्सप्रेस के यात्रियों को कैब वे की सुविधा नहीं मिल सकी।
कार्यक्रम की समाप्ति तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा
शनिवार की सुबह जाने वाली ट्रेनों में सुबह 04.55 पर डबल डेकर, 05.10 पर वंदे भारत व 06.10 पर तेजस और आने वाली ट्रेनों में सुबह 06.00 बजे कृषक, 07.00 बजे पुष्पक, 07.10 बजे मैलानी, 09.10 पर चित्रकूट और 09.30 बजे काठगोदाम एक्सप्रेस के यात्रियों को कैब वे की सुविधा नहीं मिल पाएगी। आरपीएफ थाना लखनऊ जंक्शन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार राय के कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर आज दोपहर से ही कैब वे को बंद कर दिया गया है। शनिवार को कार्यक्रम की समाप्ति तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। उसके बाद ही यात्रियों के लिए इसे खोला जाएगा।