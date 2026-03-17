यूपी के इस जिले में पटरियों पर ओवरटेकिंग का झगड़ा, यात्रियों ने डेढ़ घंटे रोकी ट्रेन

बार-बार रोके जाने से ट्रेन में सवार यात्री आक्रोशित थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी ट्रेन को रोककर पीछे आ रही जनता एक्सप्रेस को निकाला जा रहा था। हॉलिडे स्पेशल के मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरकर हंगामा करने लगे। उन्होंने ट्रैक पर लाल कपड़ा लहरा कर पीछे से आ रही जनता एक्सप्रेस को रोक दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रोड की तरह रेल पटरियों पर भी ‘ओवरटेकिंग’ का झगड़ा सामने आया है। मुंबई-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर मारकुंडी स्टेशन पर मंगलवार दोपहर जनता एक्सप्रेस क्रॉसिंग के लिए रोकी गई बलसाड दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्रियों ने कहा- पहले हमारी ट्रेन यहां आई थी, इसलिए वही पहले जाएगी। यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर हंगामा काटा और ट्रैक पर लाल कपड़ा लहरा जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोक भी दिया। इससे करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। यात्रियों के आक्रोश को देखते हुए अंतत: रेलवे अधिकारियों को पहले से रुकी दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निकालना पकड़ा, इसके बाद दूसरी ट्रेनें रवाना की गईं। हंगामे की वजह से कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों में रोकना पड़ा।

जानकारी के अनुसार बलसाड-दानापुर सुपरफास्ट (हॉलिडे स्पेशल) एक्सप्रेस मारकुंडी स्टेशन पर मंगलवार दोपहर 11:50 बजे पहुंची। यह ट्रेन बलसाड से दानापुर (बिहार) जा रही थी। स्टॉपेज न होने के बावजूद इस ट्रेन को क्रासिंग के लिए कंट्रोलर के आदेश पर रोका गया था। इसके पहले भी इसे कई जगह बिना स्टॉपेज के रोका गया था, जिससे ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। बार-बार रोके जाने से ट्रेन में सवार मुसाफिर आक्रोशित थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी ट्रेन को रोककर पीछे आ रही जनता एक्सप्रेस को निकाला जा रहा था। हॉलिडे स्पेशल के मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरकर हंगामा करने लगे। उन्होंने न सिर्फ ट्रैक पर लाल कपड़ा लहरा कर पीछे से आ रही जनता एक्सप्रेस को रोक दिया, बल्कि कहा कि उनकी ट्रेन यहां पहले आई थी। इसलिए वही यहां से पहले जाएगी। यह देख रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई।

इस हंगामे की वजह से करीब डेढ़ घंटे तक ट्रैक प्रभावित रहा। जानकारी मिलने पर सतना आरपीएफ प्रभारी वीरेन्द्र यादव मारकुंडी स्टेशन पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख रेलवे अधिकारियों ने आनन-फानन में पहले दानापुर एक्सप्रेस को रवाना किया। इसके बाद जनता एक्सप्रेस को छोड़ा गया। हंगामे की वजह से जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर 1:10 बजे की जगह अपरान्ह करीब 3:20 बजे मानिकपुर स्टेशन पहुंची।