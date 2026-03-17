यूपी के इस जिले में पटरियों पर ओवरटेकिंग का झगड़ा, यात्रियों ने डेढ़ घंटे रोकी ट्रेन
बार-बार रोके जाने से ट्रेन में सवार यात्री आक्रोशित थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी ट्रेन को रोककर पीछे आ रही जनता एक्सप्रेस को निकाला जा रहा था। हॉलिडे स्पेशल के मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरकर हंगामा करने लगे। उन्होंने ट्रैक पर लाल कपड़ा लहरा कर पीछे से आ रही जनता एक्सप्रेस को रोक दिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रोड की तरह रेल पटरियों पर भी ‘ओवरटेकिंग’ का झगड़ा सामने आया है। मुंबई-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर मारकुंडी स्टेशन पर मंगलवार दोपहर जनता एक्सप्रेस क्रॉसिंग के लिए रोकी गई बलसाड दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्रियों ने कहा- पहले हमारी ट्रेन यहां आई थी, इसलिए वही पहले जाएगी। यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर हंगामा काटा और ट्रैक पर लाल कपड़ा लहरा जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोक भी दिया। इससे करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। यात्रियों के आक्रोश को देखते हुए अंतत: रेलवे अधिकारियों को पहले से रुकी दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निकालना पकड़ा, इसके बाद दूसरी ट्रेनें रवाना की गईं। हंगामे की वजह से कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों में रोकना पड़ा।
जानकारी के अनुसार बलसाड-दानापुर सुपरफास्ट (हॉलिडे स्पेशल) एक्सप्रेस मारकुंडी स्टेशन पर मंगलवार दोपहर 11:50 बजे पहुंची। यह ट्रेन बलसाड से दानापुर (बिहार) जा रही थी। स्टॉपेज न होने के बावजूद इस ट्रेन को क्रासिंग के लिए कंट्रोलर के आदेश पर रोका गया था। इसके पहले भी इसे कई जगह बिना स्टॉपेज के रोका गया था, जिससे ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। बार-बार रोके जाने से ट्रेन में सवार मुसाफिर आक्रोशित थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी ट्रेन को रोककर पीछे आ रही जनता एक्सप्रेस को निकाला जा रहा था। हॉलिडे स्पेशल के मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरकर हंगामा करने लगे। उन्होंने न सिर्फ ट्रैक पर लाल कपड़ा लहरा कर पीछे से आ रही जनता एक्सप्रेस को रोक दिया, बल्कि कहा कि उनकी ट्रेन यहां पहले आई थी। इसलिए वही यहां से पहले जाएगी। यह देख रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई।
इस हंगामे की वजह से करीब डेढ़ घंटे तक ट्रैक प्रभावित रहा। जानकारी मिलने पर सतना आरपीएफ प्रभारी वीरेन्द्र यादव मारकुंडी स्टेशन पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख रेलवे अधिकारियों ने आनन-फानन में पहले दानापुर एक्सप्रेस को रवाना किया। इसके बाद जनता एक्सप्रेस को छोड़ा गया। हंगामे की वजह से जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर 1:10 बजे की जगह अपरान्ह करीब 3:20 बजे मानिकपुर स्टेशन पहुंची।
मारकुंडी स्टेशन मास्टर जीतेन्द प्रसाद ने बताया कि हॉलिडे स्पेशल बलसाड से दानापुर जा रही ट्रेन को कंट्रोलर के आदेश पर रोका गया था। यह ट्रेन करीब डेढ़ घंटे तक खड़ी रही। दोपहर डेढ़ बजे इसे मारकुंडी से मानिकपुर के लिए रवाना किया गया। मानिकपुर स्टेशन अधीक्षक शीवेश मालवीय के मुताबिक हंगामे की वजह से जनता एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, ज्ञान गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस समेत करीब आधा दर्जन ट्रेनें लगभग दो से तीन घंटे विलंब से आ पाईं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें