होली में यात्रियों की फजीहत, कानपुर-लखनऊ रूट की वंदे भारत समेत 31 ट्रेनें डायवर्ट, पैसेंजर-मेमू कैंसल

होली के त्योहार पर जहां एक ओर लोग घर लौट रहे हैं। ट्रेनें पूरी तरफ भरी जा रही हैं, कुछ लोग टिकट के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। वहीं कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर मेगा ब्लॉक ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगाघाट के पास ट्रैक मेंटीनेंस कार्य के चलते 2 अप्रैल से 13 मई 2026 तक 31 ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है, जबकि 14 जोड़ी मेमू और पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इससे त्योहार के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर गंगाघाट के पास डाउन रेलमार्ग पर ट्रैक मेंटीनेंस का काम होना है। इस कारण रेलवे ने 2 अप्रैल से 13 मई 2026 तक मेगा ब्लाक लिया है। यह ब्लाक दिन में 9.30 बजे से 17.30 बजे तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी और दिल्ली-अयोध्य़ा वंदेभारत वाया कानपुर सेंट्रल सहित 31 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और वंदेभारत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद, लखनऊ जाएंगी। इस वजह से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल, इटावा, फफूंद, अलीगढ़ न आएगी। एडवांस बुकिंग कराने वाले यात्री अपना रिजर्वेशन कैंसिल या फिर अगली तिथि में मॉडिफिकेशन करा लें। रेलवे अफसरों ने बताया कि कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा।

14 जोड़ी मेमू, पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रेल प्रशासन ने इस रूट की 14 जोड़ी से अधिक मेमू व पैसेंजर ट्रेनें पूरे 42 दिनों तक निरस्त रहेंगी। इनमें कानपुर-लखनऊ तीन, कानपुर-रायबरेली और लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी खंड की ट्रेनें प्रमुख हैं। कई मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल पर ही आंशिक रूप से समाप्त या वहीं से प्रारंभ किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को गाजियाबाद-मुरादाबाद-लखनऊ, कासगंज-शाहजहांपुर, प्रयागराज तथा अन्य वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। नीलांचल एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की अनेक ट्रेनों के ठहराव भी इस अवधि में बदले रहेंगे।

10 साल पहले बदले गए थे डाउन ट्रैक ट्रफ गंगाघाट रेलवे पुल पर डाउन लाइन के जर्जर ट्रफ नवंबर-2016 में बदले गए थे। अब लगभग दस वर्ष बाद स्लीपर बदलने की तैयारी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य अप लाइन पर किए गए सुदृढ़ीकरण की तर्ज पर होगा जिससे ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

यहां से चलेंगी होली स्पेशल ट्रेनें होली पर यात्रियों का सफर आसान करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें एक गोमतीनगर (लखनऊ) से मालतीपाटपुर (उड़ीसा) जाएगी। वहीं दूसरी मऊ से जोधपुर के लिए चलाई जाएगी। वाराणसी मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक गाड़ी संख्या 05064 स्पेशल 26 फरवरी से 26 मार्च तक हर गुरुवार गोमतीनगर से शाम 6.55 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, मऊ, औड़िहार, जौनपुर जंक्शन होते अगले दिन सुबह 5.30 बजे कैंट आएगी। यहां से मालतीपाटपुर (उड़ीसा) रवाना होगी।