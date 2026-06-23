यूपी: रोडवेज बस से उतरे यात्रियों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, बच्ची समेत 2 की दर्दनाक मौत; 6 घायल

हापुड़ में रोडवेज की एक बस अचानक खराब हो गई। बस से उतरकर यात्री डिवाइडर कट के पास खड़े थे तभी वहां एक तेज रफ्तार ट्रक आया और यात्रियों को रौंदते हुए चला गया। हादसे में एक बच्ची समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर देर तक चीख-पुकार मची रही।

UP Accident News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गोंडा से नई दिल्ली जा रही रोडवेज की एक बस यहां अचानक खराब हो गई। जाहिर है बस में सवार यात्री नीचे उतर गए लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। इस हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। इसमें एक बच्ची समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि छह लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक रोडवेज बस सोहराब गेट डिपो गोंडा से दिल्ली जा रही थी। बस में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते उसे सोहना फ्लाईओवर के पीछे सर्विस लेन कट के पास खड़ा कर दिया गया था। बस की सवारियों को दूसरी बस में बैठाने की तैयारी चल रही थी। खराब बस के यात्री बस से उतरकर डिवाइडर कट के पास खड़े थे।

इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी सवारियों को टक्कर मार दी। हादसे में पांच महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए, जबकि लगभग पांच वर्षीय की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया।

डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायल जयकरण निवासी हसनापुर, थाना महोली सीतापुर, अरुणा पत्नी निवासी चेना सीतापुर और कांति निवासी बरगामा, थाना पिसावां सीतापुर को मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं सीएचसी हापुड़ में दीप्ति निवासी बिछवा सीतापुर, कंचन निवासी सेक्टर-30 नोएडा तथा मीरा निवासी बरगामा सीतापुर को भर्ती कराया गया है।