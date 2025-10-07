passenger s health deteriorates in a crowded train coach dies on arrival at loco hospital ट्रेन के ठसाठस भरे कोच में यात्री की तबीयत बिगड़ी, लोको अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Tue, 7 Oct 2025 06:50 AM
उमसभरी गर्मी में ठसाठस भरा ट्रेन का कोच एक शख्स के लिए काल बन गया। अत्यधिक भीड़ के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जीआरपी के कार्यवाहक इंस्पेक्टर के मुताबिक मृतक के परिजन कुछ भी कहें पर अभी मौत की वजह नहीं पता है।

पडरौना के धरमपुर बुजुर्ग निवासी 32 वर्षीय ज्ञानेंद्र गोंड मजदूर थे। उनके दो छोटे भाई जैनेंद्र और पीयूष हैं। पीयूष के मुताबिक ज्ञानेंद्र वडोदरा में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। दीपावली घर पर मनाने के लिए शनिवार को वह साथी मिंटू और श्रीप्रसाद के साथ वडोदरा-गोरखपुर स्पेशन ट्रेन के जनरल कोच से आ रहे थे। ट्रेन में काफी भीड़ होने के वजह से ज्ञानेंद्र को उलझन हो रही थी।

रविवार शाम को ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पहुंची। जहां काफी यात्री चढ़े। इस दौरान कोच में पैर रखने तक की जगह तक नहीं बची। ज्ञानेंद्र की हालत बिगड़ गई। मौके पर पहुंची जीआरपी ज्ञानेंद्र को उतारकर लोको अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्रेन में भीड़ होने के कारण दम घुटने से ज्ञानेंद्र की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर चले गए।

स्पेशल ट्रेनों ने कराया खूब इंतजार, नियमित भी पहुंचीं लेट

रेलवे ने भले ही यात्रियों की सुविधा को त्योहारी सीजन में तमाम स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं, लेकिन ये समय पर नहीं पहुंच रही हैं। बरेली में सोमवार को ट्रेनों ने कई-कई घंटे इंतजार कराया। गोरखुपर-गोंडा सेक्शन में ब्लॉक से ट्रेनें अधिक लेट हो रही हैं। इस कारण नियमित ट्रेनें भी प्रभावित रहीं। रेलवे के अनुसार सोमवार को 12327 उपासना एक्सप्रेस 4.15 घंटे देरी से 3:21 बजे पहुंची। 15075 त्रिवेणी एक्सप्रेस 12:18 बजे की जगह 15:33 बजे आई। 04009 दिल्ली स्पेशल करीब 45 मिनट, 04021 नई दिल्ली स्पेशल सवा तीन घंटे, 03311 चंडीगढ़-दिल्ली स्पेशल एक घंटा, 04830 जोधपुर-दिल्ली स्पेशल 6.20 घंटे विलंब से दोपहर 15:51 बजे बरेली जंक्शन पहुंची। 04503 चंडीगढ़-अंबाला स्पेशल भी सवा तीन घंटे लेट हो गई। 12204 सहरसा गरीबरथ एक्सप्रेस एक घंटा और 04008 जोगबानी स्पेशल ने दो घंटे इंतजार कराया। ट्रेनों की लेटलतीफी की वजह से 77 लोगों ने टिकट रद्द करा दिए।

