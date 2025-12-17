Hindustan Hindi News
ट्रेन में एचओ कोटा से कंफर्म बर्थ छोड़कर भागा यात्री, सामने आई एजेंट की कारस्तानी

ट्रेन में एचओ कोटा से कंफर्म बर्थ छोड़कर भागा यात्री, सामने आई एजेंट की कारस्तानी

संक्षेप:

गोरखपुर मुख्यालय में एक सांसद के लेटर पैड और बोर्ड से एक अफसर की तरफ से आए कोटा पर संदेह हुआ तो मामले से पर्दा उठाने के लिए अफसरों ने जांच कराने का फैसला लिया। गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली 01026 एलटीटी स्पेशल में तीन यात्री गोंडा में सवार हुए। तीनों की सीट एचओ कोटा से कन्फर्म हुई थी।

Dec 17, 2025 05:41 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
तत्काल टिकट में सेंधमारी पर ओटीपी की अनिवार्यता से तो काफी हद तक नियंत्रण हो गया पर एचओ (मुख्यालय) कोटा के दुरुपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सांसद से लेकर रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों की तरफ आए आवेदनों पर आवंटित सीट के बदले एजेंट द्वारा पैसा वसूले जाने की बात सामने आई है। बीते 5 दिसंबर को इस तरह के दो मामले पकड़ में आए हैं। एक मामले में तो यात्री को जब एचओ कोटा से आवंटित सीट की जांच की जानकारी हुई तो वह अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर भाग गया।

गोरखपुर मुख्यालय में एक सांसद के लेटर पैड और बोर्ड से एक अफसर की तरफ से आए कोटा पर संदेह हुआ तो पूरे मामले से पर्दा उठाने के लिए अफसरों ने जांच कराने का फैसला लिया। आवेदन के अनुसार गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली 01026 एलटीटी स्पेशल में तीन यात्री गोंडा में सवार हुए। तीनों की सीट एचओ कोटा से कन्फर्म हुई थी। टीटीई ने जब यात्रियों से कोटे के बारे में पूछताछ शुरू की तो उन यात्रियों को पसीना आ गया। सख्ती करने पर बताया कि उन्होंने एक टिकट के लिए 2000 रुपये ट्रेवल एजेंट को दिया था। इसके साथ ही एक अन्य यात्री भी इसी ट्रेन में पकड़ा गया। उस यात्री का रेलवे बोर्ड के एक अफसर द्वारा भेजे गए पैड से टिकट कन्फर्म हुआ था।

बोर्ड को भेजी जा रही है सूचना

इस गड़बड़झाले की सूचना रेलवे बोर्ड को भेजी जा रही है। वहीं सांसद के पैड के प्रयोग की भी जांच कराई जा रही है। सांसद को पत्र भेजकर पैड की पुष्टि कराई जा रही है।

जून में भी पकड़ा गया था मामला

रेलवे के हेड ऑफिस (एचओ) कोटा में दलाल और टिकट एजेंटों ने पूरी तरह से सेंधमारी कर ली है। जून 2025 में एक रेल अफसर के नाम पर फर्जी लेटर पैड के जरिये टिकट कंफर्म कराने की जांच अभी चल ही रही है कि रेल मंत्रालय से एक ही पीएनआर पर बने पांच टिकट कंफर्म कराने को कहा गया था। टिकट कन्फर्म कर दिया गया लेकिन संदेह होने पर जब टीटीई ने यात्रियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने एजेंट से टिकट कन्फर्म कराए हैं और बदले में प्रति टिकट 5500 रुपये दिए।

बोर्ड ने की सख्ती, अफसरों को नहीं मिल पा रहा कोटा

वर्तमान समय में कोटा को लेकर गजब की मारामारी है। मुख्यालय में निर्धारित एचओ सीट से अधिक कोटे की डिमांड रेलवे बोर्ड कर रहा है। 10 सीट के कोटे में 25 बर्थ की डिमांड आ रही है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर अफसर, कर्मचारी या अन्य जरूरतमंद को कोटा नहीं मिल पा रहा है।

