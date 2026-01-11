पार्टी में गईं होंगी, सुबह आना; लापता छात्राओं की तलाश की बजाय पुलिस का बेतुका बयान

संक्षेप: यूपी के मेरठ में दो नाबालिग छात्राओं के 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने का एक गंभीर मामला सामने आया है। गायब छात्राओं की सूचना के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और बेतुका बयान देते हुए कहा कि पार्टी में गईं होंंगी, सुबह आना।

यूपी के मेरठ में दो नाबालिग छात्राओं के 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने का एक गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम से गायब छात्राओं की सूचना के बावजूद पुलिस ने शुरुआती स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और बेतुका बयान देते हुए कहा कि पार्टी में गईं होंगी। लेकिन हालात तब बदले जब शनिवार सुबह चौकी पर परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बढ़ते दबाव और तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस हरकत में आई और मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

10वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं शुक्रवार को स्कूल से घर लौटने के बाद कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थीं। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फोन बंद मिले। अनहोनी की आशंका के चलते परिजन रातभर रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश करते रहे, मगर कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों का आरोप है जब वे शुक्रवार रात मदद के लिए पीवीएस चौकी पहुंचे तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने गंभीरता नहीं दिखाई और यह कहकर लौटा दिया कि पार्टी में गई होंगी, सुबह आना। परिजन पूरी रात तलाश करते रहे।

तनावपूर्ण हालात देख पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा शनिवार सुबह जैसे ही मामला आसपास के लोगों तक पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग चौकी पर जमा हो गए। बढ़ती भीड़ और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस ने परिजनों को मेडिकल थाना भेजा। वहां परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। परिजन छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी की मांग कर रहे है और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं।