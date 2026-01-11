Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsparty me gain hongi subah aana Police absurd statement regarding the missing students
पार्टी में गईं होंगी, सुबह आना; लापता छात्राओं की तलाश की बजाय पुलिस का बेतुका बयान

पार्टी में गईं होंगी, सुबह आना; लापता छात्राओं की तलाश की बजाय पुलिस का बेतुका बयान

संक्षेप:

यूपी के मेरठ में दो नाबालिग छात्राओं के 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने का एक गंभीर मामला सामने आया है। गायब छात्राओं की सूचना के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और बेतुका बयान देते हुए कहा कि पार्टी में गईं होंंगी, सुबह आना।

Jan 11, 2026 10:28 am ISTPawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में दो नाबालिग छात्राओं के 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने का एक गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम से गायब छात्राओं की सूचना के बावजूद पुलिस ने शुरुआती स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और बेतुका बयान देते हुए कहा कि पार्टी में गईं होंगी। लेकिन हालात तब बदले जब शनिवार सुबह चौकी पर परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बढ़ते दबाव और तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस हरकत में आई और मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

10वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं शुक्रवार को स्कूल से घर लौटने के बाद कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थीं। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फोन बंद मिले। अनहोनी की आशंका के चलते परिजन रातभर रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश करते रहे, मगर कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों का आरोप है जब वे शुक्रवार रात मदद के लिए पीवीएस चौकी पहुंचे तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने गंभीरता नहीं दिखाई और यह कहकर लौटा दिया कि पार्टी में गई होंगी, सुबह आना। परिजन पूरी रात तलाश करते रहे।

ये भी पढ़ें:कानपुर गैंगरेप: दारोगा पर 50 हजार का इनाम, 4 राज्यों में तलाश कर रही पुलिस

तनावपूर्ण हालात देख पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

शनिवार सुबह जैसे ही मामला आसपास के लोगों तक पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग चौकी पर जमा हो गए। बढ़ती भीड़ और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस ने परिजनों को मेडिकल थाना भेजा। वहां परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। परिजन छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी की मांग कर रहे है और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं।

इस मामले में थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। छात्राओं की जल्द बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |